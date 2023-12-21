طرق بسيطة للتعامل مع زميلك النرجسى فى العمل لتجنب الخلافات

MENAFN - Youm7) نتعامل بشكل أو آخر مع أصحاب الشحصية النرجسيةفى بيئة العمل، وتتسبب تصرفاتهم المزعجة وغير الإيجابية فى إفساد الأجواء، وقد يدفعوننا للتعامل معهم بنفس طريقتهم مما يزيد من حدة المشكلة، ولعلاج هذه المشكلة، أشارت هالة العزب استشارى العلاقات الإنسانية، إلى بعض النصائح للتعامل مع الزملاء النرجسيين بطريقة إيجابية لتجنب المشاكل.

زميل عمل نرجسيقالت خبيرة العلاقات الإنسانية لـ" اليوم السابع":" أحيانا يكون الرجل النرجسى كثير التصرفات السلبية والتى يقصد بها مضايقة الفتيات أوالسيدات لزملائه في العمل أو أى زملاء آخرين، لذا في حالة تعرضك لأي نوع من المضايقات،يجب عليكي أن تتعاملين بذكاء وسرعة بديهة ومحاربة من يريد إضعافك، وإحباطك، وذلك من خلال التعامل بأسلوب راقى".

وتابعت :" محاولة التحكم في مشاعرك وأعصابك، فلا تتسرعين فى رد فعلك ولكن انتظري،

فهو دائما سيحاول التضخيم من إنجازاته البسيطة والتقليل من إنجازاتك وسيحاول التنمرعليكي بشتي الأساليب حتي لو اضطره الأمر لمراجعة يومياتك القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي وإحضار صورك القديمة

في طفولتك لمجرد التنمر، فلا تترددين بأن تقومي بالرد عليه ولكن بثقة بالنفس وتأكدي دائماً أنه يكذب ولا يقول الحقيقة".

وأضافت :"

عليكي أن تحاولين الإبتعاد عن محيطه بأي طريقة حتي لا يسبب لك ضغط نفسي على المدي البعيد، فصحتك النفسية أهم و في حالة إذا كان الاحتكاك به بشكل مباشر في العمل، فلابد أن تعترضين على طريقة تعامله مع الرفض بأدب قائلة:" من فضلك التزم بقواعد العمل هذا السلوك غير مقبول، وفي حالة تجاوزه، لابد من عمل شكوى بشكل مهني، تتحدثين فيه عن جميع تصرفاته السيئة".

التعامل مع زميل العمل النرجسي