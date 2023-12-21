طرق بسيطة للتعامل مع زميلك النرجسى فى العمل لتجنب الخلافات

(MENAFN
- Youm7) نتعامل بشكل أو آخر مع أصحاب الشحصية النرجسية
فى بيئة العمل، وتتسبب تصرفاتهم المزعجة وغير الإيجابية فى إفساد الأجواء، وقد يدفعوننا للتعامل معهم بنفس طريقتهم مما يزيد من حدة المشكلة، ولعلاج هذه المشكلة، أشارت هالة العزب استشارى العلاقات الإنسانية، إلى بعض النصائح للتعامل مع الزملاء النرجسيين بطريقة إيجابية لتجنب المشاكل.
زميل عمل نرجسي
قالت خبيرة العلاقات الإنسانية لـ" اليوم السابع":" أحيانا يكون الرجل النرجسى كثير التصرفات السلبية والتى يقصد بها مضايقة الفتيات أوالسيدات لزملائه في العمل أو أى زملاء آخرين، لذا في حالة تعرضك لأي نوع من المضايقات،
يجب عليكي أن تتعاملين بذكاء وسرعة بديهة ومحاربة من يريد إضعافك، وإحباطك، وذلك من خلال التعامل بأسلوب راقى".
وتابعت :" محاولة التحكم في مشاعرك وأعصابك، فلا تتسرعين فى رد فعلك ولكن انتظري،
فهو دائما سيحاول التضخيم من إنجازاته البسيطة والتقليل من إنجازاتك وسيحاول التنمرعليكي بشتي الأساليب حتي لو اضطره الأمر لمراجعة يومياتك القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي وإحضار صورك القديمة
في طفولتك لمجرد التنمر، فلا تترددين بأن تقومي بالرد عليه ولكن بثقة بالنفس وتأكدي دائماً أنه يكذب ولا يقول الحقيقة".
وأضافت :"
عليكي أن تحاولين الإبتعاد عن محيطه بأي طريقة حتي لا يسبب لك ضغط نفسي على المدي البعيد، فصحتك النفسية أهم و في حالة إذا كان الاحتكاك به بشكل مباشر في العمل، فلابد أن تعترضين على طريقة تعامله مع الرفض بأدب قائلة:" من فضلك التزم بقواعد العمل هذا السلوك غير مقبول، وفي حالة تجاوزه، لابد من عمل شكوى بشكل مهني، تتحدثين فيه عن جميع تصرفاته السيئة".
التعامل مع زميل العمل النرجسي
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