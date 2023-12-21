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هبوط قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء السياحة ومواد البناء

12/21/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Youm7) تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها العقارات بنسبة 3.2%، أعقبه قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، 2.7%، 2.4%، على التوالي، يليهما قطاعا التجارة والموزعون، والبنوك بنسبة 2.1%، وهبط قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%.





وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، ونزل قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والموارد الأساسية بنسبة 0.1%، 0.01%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعا السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 1.9%، 0.4%، على التوالي.





وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.





وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.82%، والعرب على 4.6%، واستحوذت المؤسسات على 26.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.15%.





ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 455.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 395.6 مليون جنيه، 55.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي.





تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 24305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 29377 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 10348 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5389 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 7764 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 6296 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.












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