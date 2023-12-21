تنمية تفوز بجائزة التميّز المقدمة من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

MENAFN - Youm7) أعلنت اليوم شركة "تنمية"، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في الخدمات المالية، عن فوزها بجائزة التميّز المقدمة من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقديرًا لدعمها المتواصل للاتحاد ودورها في النهوض بهذا القطاع الحيوي في مصر.





تسلمت شركة تنمية جائزة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال احتفال كبير أقيم اليوم في فندق "كونراد" بحضور نخبة من رموز قطاع الخدمات المالية ومسئولين بالحكومة المصرية فضلاً عن قيادات القطاع. ويعكس هذا التكريم التزام شركة «تنمية» المتجدد بدعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز خطط النمو التي تتبناها، بما يساهم دفع عجلة النمو الشامل للاقتصاد الوطني.

شركة تنمية تفوز بجائزة التميّز





وفي هذا السياق؛ أعرب چينو چونسون، الرئيس التنفيذي لشركة «تنمية»، عن تقديره الكبير للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأعضائه الموقرين لمنحهم هذه الجائزة المرموقة لشركة «تنمية»، والتي تعد بمثابة تكريم لفريق العمل على تفانيهم وعملهم الدؤوب. وتوجه جونسون بخالص الشكر والامتنان لعملاء «تنمية» على ثقتهم وولائهم ودورهم الرئيسي في نجاح ونمو الشركة.







وأشاد چينو بالتعاون الاستراتيجي الممتدة بين شركة «تنمية» والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ساهم التعاون الكبير بين الجانبين في تمكين وتطوير تلك المشروعات. كما أعرب عن امتنانه للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لدورهما المحوري في دعم وتعزيز قطاع الخدمات المالية في مصر.





وأضاف چينو: "تتركز فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية في المرحلة المقبلة على أن تصبح ركنًا فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية، خاصة وأن تبني استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي يعد خطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي قادراً على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030".





جدير بالذكر أن شركة «تنمية» تسعى منذ انطلاق أعمالها إلى تحسين الأحوال المعيشية لأبناء مجتمعنا المصري، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بدورها في تعزيز الشمول المالي وتنمية المجتمع. وتلتزم الشركة بتوظيف خبراتها المتضافرة وباقة حلولها الابتكارية وشبكتها المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد لتمكين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على نحو مستدام.