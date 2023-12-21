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رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية: سعر المعدن الأصفر ارتفع 300% آخر عامين

12/21/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Youm7) قال هاني ميلاد ، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب فى مصر حاليا يسير بالتوازى مع السعر العالمى، مشيرا إلى أن سعر الذهب ارتفع بشكل كبير بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة والعودة مرة أخرى إلى سياسة تخفيض الفائدة على الدولار، وهذا يعزز ويدعم زيادة سعر الذهب عالميا.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أننا شهدنا ارتفاعات غير مسبوقة بسعر الذهب العالمي، حيث تخطى 2140 دولار للأوقية، متابعا: "بالتالي بالتبعية بنسمع أرقام في السوق المحلي جديدة حيث تخطى عيار 21 سعر الـ3000 جنيه للجرام".



وأكد هاني ميلاد، أن الفجوة بين سعر الذهب العالمي والمحلي اختفت بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح للعائدين من الخارج بإدخال الذهب بدون جمارك.



وعن أسعار الذهب هل مرشحة للانتخفاض، قال: "المؤشرات تدعم شراء الذهب للتحوط وحفظ المدخرات، لأنه مع ثبات فائدة البنوك فهذا يقلل من الفرص الاستثمارية أو الاستفادة من عوائد الفلوس، وبالتالي الذهب هو الكفة الأرجع، ولذلك يقدم الناس على شراء الذهب".



وأردف: "الذهب الآن أصبح مش بس للزينة، وهو نوع من أنواع الاستثمار والحفاظ على القيمة الشرائية، لذلك الذهب حافظ قيمة الفلوس والناس بتلجأ لشراء الدهب عشان كده".



ولفت إلى أن الناس تقوم الآن بشراء السبائك أكثر من المشغولات، ولكن بعض الناس يشتري المشغولات باعتبارها تنفع للزينة وحفظ المدخرات أيضًا، منوها أنه على مدار العامين الماضيين سعر الذهب ارتفع أكثر من 300%، وهذا شيء غير مسبوق.



وحول توقعات ارتفاع سعر الذهب، أكد أنه خلال الأفق القصير فإننا قد نشهد ثبات في الأسعار، لأننا مقبلون على أعياد الكريسماس، والبورصات العالمية تأخذ إجازات، ولكن قد يعاود الارتفاع أو الانخفاض مع بداية العام الجديد على حسب الظروف المحيطة من حروب واضطرابات، لأنها كلها عوامل تؤثر في سعر الذهب.












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