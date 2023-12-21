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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21-12-2023

12/21/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 21-12-2023.




إيقاف تداول 9 أسهم


أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مصر للفنادق، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، واسيك للتعدين-اسكوم، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمهندس للتأمين، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وأم بي للهندسة، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.



البورصة تخسر 21 مليار جنيه


أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.





وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.82%، والعرب على 4.6%، واستحوذت المؤسسات على 26.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.15%.





ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 455.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 395.6 مليون جنيه، 55.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي.





تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 24305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 29377 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 10348 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5389 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 7764 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 6296 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.





وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 51.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.12%.



- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 17.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.73%.



- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 165.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.79%.



- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 3.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.



- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 41.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.66%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- بنك كريدي اجريكول مصر بسعر إغلاق 20 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%.



- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 23.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.47%.



- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 12.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.13%.



- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 3.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.



- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 39.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.
















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