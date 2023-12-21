الإعلامى يوسف شريف رزق الله فى مشروع عاش هنا.. لمحه عن مسيرته

(MENAFN
- Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم الاعلامى والناقد السينمائى، يوسف شريف رزق الله، في مشروع عاش هنا، حيث تم وضع لافته على باب منزله تحمل اسمه وعنوانه على باب منزلة الذى يقع فى منطقة مصر الجديدة.
لافته
ولد في حى غمرة بالقاهرة، كان والده يعمل مترجماً، تخرج في مدرسة الجزويت عام 1961 كان متفوقاً فى دراسته، فقد حصل على المركز الخامس على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، ألتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1966، التحق بالعمل في وزارة الإرشاد القومي (وزارة الإعلام حالياً) في قطاع الاستعلامات عام 1967.
حصل على دبلوم من معهد التليفزيون ليدخل ويعمل بماسبيرو من باب قطاع الأخبار، حيث عمل محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي تدرج في مناصبه حتى وصل إلى رئيس تحرير.
كتب مقالات سينمائية بعدد من المطبوعات الصحفية بخلاف بعض الأنشطة السينمائية التي كان يشارك بها مثل نادي القاهرة للسينما.
تولى منصب رئيس قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى 2007 - 2011، رئيس جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامى 2011- 2012.
في عام 2012 كان رزق الله من بين الشخصيات الذين تم اختيارهم من قبل جمعية الأفلام البريطانية BFI لنحو 1000 شخص من مخرجي ونقاد وصانعي أفلام من 73 دولة للتصويت على قائمتها لأفضل الأفلام عبر التاريخ.
في عام 1975 قام بإعداد برنامج "نادي السينما" والذي كان نافذة أطلت منها الجماهير على الثقافة السينمائية العالمية من خلال الأفلام المنتقاة و المختارة التي ترقى بالذوق والوجدان.
قدم بعدها برنامج "أوسكار" عام 1980 والذي كان يمزج فيه بين التجربة السينمائية والتاريخية والاجتماعية عندما كان يعمل معدًا له ؛ كما تولى إعداد وتقديم برنامج آخر عن السينما المصرية بعنوان "نجوم وأفلام" والذي سجل خلال حلقاته العديد من اللقاءات مع رموز السينما المصرية، ثم قدم برنامج "ستار" الذي كان بمثابة نقلة كبيرة للشاشة، حيث كان يستضيف أحد نجوم السينما العالميين في ذلك الوقت، تليسينما 1981 - 1995.
شارك في لجان تحكيم عدد من مهرجانات السينما مثل ستراسبورج 1987 و2012 وميلانو 1993 ومهرجان روتردام 2006 ومونبيلييه 2012 عمل كسكرتير فنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987 ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ سنة 2000، كما عمل مديرا فنيا لمهرجان الأقصر.
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