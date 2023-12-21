الإعلامى يوسف شريف رزق الله فى مشروع عاش هنا.. لمحه عن مسيرته

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم الاعلامى والناقد السينمائى، يوسف شريف رزق الله، في مشروع عاش هنا، حيث تم وضع لافته على باب منزله تحمل اسمه وعنوانه على باب منزلة الذى يقع فى منطقة مصر الجديدة.

لافته





ولد في حى غمرة بالقاهرة، كان والده يعمل مترجماً، تخرج في مدرسة الجزويت عام 1961 كان متفوقاً فى دراسته، فقد حصل على المركز الخامس على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، ألتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1966، التحق بالعمل في وزارة الإرشاد القومي (وزارة الإعلام حالياً) في قطاع الاستعلامات عام 1967.



حصل على دبلوم من معهد التليفزيون ليدخل ويعمل بماسبيرو من باب قطاع الأخبار، حيث عمل محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي تدرج في مناصبه حتى وصل إلى رئيس تحرير.



كتب مقالات سينمائية بعدد من المطبوعات الصحفية بخلاف بعض الأنشطة السينمائية التي كان يشارك بها مثل نادي القاهرة للسينما.



تولى منصب رئيس قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى 2007 - 2011، رئيس جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامى 2011- 2012.

في عام 2012 كان رزق الله من بين الشخصيات الذين تم اختيارهم من قبل جمعية الأفلام البريطانية BFI لنحو 1000 شخص من مخرجي ونقاد وصانعي أفلام من 73 دولة للتصويت على قائمتها لأفضل الأفلام عبر التاريخ.



في عام 1975 قام بإعداد برنامج "نادي السينما" والذي كان نافذة أطلت منها الجماهير على الثقافة السينمائية العالمية من خلال الأفلام المنتقاة و المختارة التي ترقى بالذوق والوجدان.



قدم بعدها برنامج "أوسكار" عام 1980 والذي كان يمزج فيه بين التجربة السينمائية والتاريخية والاجتماعية عندما كان يعمل معدًا له ؛ كما تولى إعداد وتقديم برنامج آخر عن السينما المصرية بعنوان "نجوم وأفلام" والذي سجل خلال حلقاته العديد من اللقاءات مع رموز السينما المصرية، ثم قدم برنامج "ستار" الذي كان بمثابة نقلة كبيرة للشاشة، حيث كان يستضيف أحد نجوم السينما العالميين في ذلك الوقت، تليسينما 1981 - 1995.

شارك في لجان تحكيم عدد من مهرجانات السينما مثل ستراسبورج 1987 و2012 وميلانو 1993 ومهرجان روتردام 2006 ومونبيلييه 2012 عمل كسكرتير فنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987 ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ سنة 2000، كما عمل مديرا فنيا لمهرجان الأقصر.