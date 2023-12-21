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قصة مولودية الجزائر مع الدورى.. بدأت منذ 102 سنة بشبان لم يسبق لهم لعب الكرة

12/21/2023 2:30:22 PM
(MENAFN- Youm7) فاجعة أليمة ألمت بكرة القدم الجزائرية، عقب الحادث المرورى الذى تعرض له نادى مولودية الجزائر "البيض"، أمس، الأربعاء، وأسفر عن وفاة شخصين، على إثر ذلك قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تجميد كل النشاطات الكروية المقررة نهاية هذا الأسبوع عبر كل القطر الوطني، على كل المستويات وفي مختلف الفئات وتأجيلها إلى تاريخ لاحق، وخلال السطور المقبلة نستعرض تاريخ النادى مع مسابقة الدورى الجزائرى.


تأسيس نادى مولودية الجزائر



لقد دخلت نادى مولودية البيض "مولودية الجزائر"، المنافسة موسم 1921/1922 بتشكيلة مكونة من شبان لم يسبق لهم لعب كرة القدم ولا تمتلك أي خبرة مقارنة بفرق أخرى تأسست قبلها بسنين ورغم هذا إلا أن العميد تمكن من احتلال مرتبة مشرفة نهاية الموسم في البطولة.


تشكيلة المولودية عام 1921


وفي الموسم الموالي انضم نادى مولودية البيض "مولودية الجزائر"، رسميا للرابطة الفرنسية "الجزائر كانت تحت وطأة الاستعمار" في درجتها الخامسة، ورغم النقص الفادح للإمكانيات فالفريق كان يوفر الملابس للاعبيه بصعوبة بالغة إلا أنه وفي نهاية موسم 1922/1923 تمكن من تحقيق الصعود للدرجة الرابعة، حسب الموقع الرسمي لنادى نادى مولودية البيض "مولودية الجزائر".


فريق مولودية الجزائرى 1925



ورغم أداء نادى مولودية البيض "مولودية الجزائر"، ونتائجه الرائعة والكرة الجميلة التى كان يقدمها إلا أن نادى مولودية البيض "مولودية الجزائر"، عميد الأندية الجزائرية كان يعاني من تعتيم إعلامي كبير من قبل الصحافة الفرنسية لدرجة أنها لم تكن تذكر حتى نتائجه! وهذا خشية نمو شعبية النادي التي كانت في تصاعد رهيب، لتخرج اتحادية المستعمر بقانون "BORDE" الذي يلزم على الأندية المسلمة على إشراك لاعبين 2 أوربيين في التشكيلة الأساسية وهذا بهدف الإنقاص من شعبيتهم التي أصبحت تقلق السلطات الفرنسية.


فريق مولودية البيض 1927


بعد صعود نادى مولودية البيض "مولودية الجزائر"،
إلى القسم الرابع حقق النادى نتائج متوسطة فى أول موسمين، ومع دخول سنة 1925 تلقى العديد من لاعبى العميد دعوة لقضاء الخدمة العسكرية إجباريا، ليجد الفريق نفسه منقوصا من أفضل لاعبيه وهو ما دفع المسيرين لقرار تعليق المنافسة لمدة موسمين، ليعود الفريق للمنافسة موسم 1927/1928 بطموحات كبيرة ويتوج في نهاية المطاف ببطولة القسم الرابع، ويحقق الصعود بجدارة واستحقاق لقسم الدرجة الثالثة أين قضى ثلاث مواسم إلى غاية سنة 1931 وبعد موسم شاق تمكن العميد من احتلال المرتبة الأولى ليلعب مباراة فاصلة لتحديد الفريق الصاعد وهذا ضد نادي زرالدة وفاز عليه، ليحقق صعودا جديدا هذه المرة للقسم الثانى.


فريق مولودية الجزائرى 1926
فريق نادي مولودية البيض 1929
مولدية الجزائر 1921








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