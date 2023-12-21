قصة مولودية الجزائر مع الدورى.. بدأت منذ 102 سنة بشبان لم يسبق لهم لعب الكرة

(MENAFN
- Youm7) فاجعة أليمة ألمت بكرة القدم الجزائرية، عقب الحادث المرورى الذى تعرض له نادى مولودية الجزائر "البيض"، أمس، الأربعاء، وأسفر عن وفاة شخصين، على إثر ذلك قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تجميد كل النشاطات الكروية المقررة نهاية هذا الأسبوع عبر كل القطر الوطني، على كل المستويات وفي مختلف الفئات وتأجيلها إلى تاريخ لاحق، وخلال السطور المقبلة نستعرض تاريخ النادى مع مسابقة الدورى الجزائرى.
تأسيس نادى مولودية الجزائر
لقد دخلت نادى مولودية البيض "مولودية الجزائر"، المنافسة موسم 1921/1922 بتشكيلة مكونة من شبان لم يسبق لهم لعب كرة القدم ولا تمتلك أي خبرة مقارنة بفرق أخرى تأسست قبلها بسنين ورغم هذا إلا أن العميد تمكن من احتلال مرتبة مشرفة نهاية الموسم في البطولة.
تشكيلة المولودية عام 1921
وفي الموسم الموالي انضم نادى مولودية البيض "مولودية الجزائر"، رسميا للرابطة الفرنسية "الجزائر كانت تحت وطأة الاستعمار" في درجتها الخامسة، ورغم النقص الفادح للإمكانيات فالفريق كان يوفر الملابس للاعبيه بصعوبة بالغة إلا أنه وفي نهاية موسم 1922/1923 تمكن من تحقيق الصعود للدرجة الرابعة، حسب الموقع الرسمي لنادى نادى مولودية البيض "مولودية الجزائر".
فريق مولودية الجزائرى 1925
ورغم أداء نادى مولودية البيض "مولودية الجزائر"، ونتائجه الرائعة والكرة الجميلة التى كان يقدمها إلا أن نادى مولودية البيض "مولودية الجزائر"، عميد الأندية الجزائرية كان يعاني من تعتيم إعلامي كبير من قبل الصحافة الفرنسية لدرجة أنها لم تكن تذكر حتى نتائجه! وهذا خشية نمو شعبية النادي التي كانت في تصاعد رهيب، لتخرج اتحادية المستعمر بقانون "BORDE" الذي يلزم على الأندية المسلمة على إشراك لاعبين 2 أوربيين في التشكيلة الأساسية وهذا بهدف الإنقاص من شعبيتهم التي أصبحت تقلق السلطات الفرنسية.
فريق مولودية البيض 1927
بعد صعود نادى مولودية البيض "مولودية الجزائر"،
إلى القسم الرابع حقق النادى نتائج متوسطة فى أول موسمين، ومع دخول سنة 1925 تلقى العديد من لاعبى العميد دعوة لقضاء الخدمة العسكرية إجباريا، ليجد الفريق نفسه منقوصا من أفضل لاعبيه وهو ما دفع المسيرين لقرار تعليق المنافسة لمدة موسمين، ليعود الفريق للمنافسة موسم 1927/1928 بطموحات كبيرة ويتوج في نهاية المطاف ببطولة القسم الرابع، ويحقق الصعود بجدارة واستحقاق لقسم الدرجة الثالثة أين قضى ثلاث مواسم إلى غاية سنة 1931 وبعد موسم شاق تمكن العميد من احتلال المرتبة الأولى ليلعب مباراة فاصلة لتحديد الفريق الصاعد وهذا ضد نادي زرالدة وفاز عليه، ليحقق صعودا جديدا هذه المرة للقسم الثانى.
فريق مولودية الجزائرى 1926
فريق نادي مولودية البيض 1929
مولدية الجزائر 1921
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