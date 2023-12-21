اللغة العربية محور النصوص فى أمسية شعرية ببيت الشعر بالشارقة

MENAFN - Youm7) نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة بالشارقة أمسية شعرية، احتفالاً باليوم العالمى للغة العربية، بمشاركة الشعراء الدكتور أحمد حبيب آل غريب من الإمارات، وعمر عناز من العراق، والدكتور أحمد بلبولة من مصر، وهيفاء الجبرى من السعودية، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت.

الشاعر محمد عبدالله البريكي خلال حضوره الأمسية





قدم الأمسية الإعلامي السوداني عبداللطيف محجوب، الذي بين أن اللغة الغربية بآفاقها الرحبة وتكويناتها الجمالية لا يتجاوزها الزمن، لتظل اللغة الأكثر تداولاً، فهي تتمتع بخائص الفصاحة والبلاغة وتستوعب في الوقت نفسه كل جديد، فهي الدر الكامن في عمر الزمن بما تمتلكه من طاقة هائلة تبعث على التخيل، إذ تزداد فعالياتها بآفاقها الواسعة في التصوير واستخدام أدوات المجاز، فالضاد لغة القرآن الكريم، وتتجلى معالمها الرحيبة في الشعر العربي القديم والحديت، فنبتت الحكمة في حدائقها الغناء، وأضحت أقوالها المأثورة صياغات محكمة ضمن هياكلها التعبيرية، مثمناً دور الشارقة في الحفاظ على دورها الفارق في الاحتفاء بها، ومشيداً بمبادرات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تبرز جمالياتها وقيمتها على مدى الأزمان.

وقد جرت وقائع الأمسية في أجواء لغة الضاد بمراياها المضيئة، فكانت اللغة العربية النابضة هي محور النصوص الشعرية التي أبرزت مكانتها الرفيعة كونها أصل ثابت من أصول الهوية في الحياة العربية، فشكل الشعراء لوحات ناطقة بالخيال بما نهلوه من ثرواتها العامرة بالجمال، فعبروا ببلاغة عن مقامها الرفيع وسط جميع اللغات الحية في العالم، فتفاعل معهم الجمهور ومع صيغهم اللافتة وتراكيبهم الدالة على عظمتها، فهي دائماً قادرة على استصفاء المبدعين بآفاقها الواسعة التي تدعو الشعراء للابتكار واختيار المعاني البلاغية الملتحمة بالحواس بما يجعل كلماتها تضئ على بساط الحكمة.

خلال الأمسية الشعرية





ابتدأ الشاعر د.أحمد حبيب آل غريب الأمسية الشعرية بقراءة

قصيدة حملت عنوان "الإمارات" التي يذكر فيها مآثرها، ويسكب فيها عن حب المعاني البراقة، وهو يرتاد آفاق الخيال، ويبلور المعنى بجمال وعذوبة فيقول:

بُـــشــــــــــــرى ربابـــــــتِــــكَ التـــي غَــــيّــبـْـــــــــتَها





عَـــــرَضَــــتْ ، وأوْدقَــــــها الحنينُ فُـــــراتَـــهـا





وســــمِعــتَ أخلَصَ جــــيــنَةٍ خُـلقـتْ بكم



تــــتـــــلـــو لـــهــــــــــا أورادَهـــــا وصـــــــلاتَـــــــها





في بَــوْحِـــها الإنْـــعامُ ســــــــــاكبُ ذاتِــــــهِ

وشــــــرِبْــتَ منـــهُ مَــــدائـــحــًـــــا أدمَـــــنـتَـــهــــا





وقرأ نصاً آخر حمل عنوان " سجالي والقصيد" المشبع بجمال الأمنيات، والذي يفيض تفاؤلاً وبشراً، حيث توهجت فيه كلمات الشاعر لتجسد هذا البوح الصافي، فيقول:





أمضـــــــي وأكْــتُــبُ لِلأمـاني صــــانِـــــــعًـا





للنّــــاسِ حَــبْـــلَ تفــــــاؤلٍ كَـيْ يَرْتَـــــقــــــوا





ونَسَـجْـتُ أسْــتارَ العَواطِفِ وَشْـــــــــيُــهـــــا







نَـبْــضُ القُــلـــــــــوبِ بأنْمُـلٍ لا تُخْـــــــــفِــقُ





ناداك صوتي ريثمــا أصْـــغـى الْهَــــوى





لِحَـــــــــــــديـــثِــيَ الْمُـنْســـاب وَهْـــوَ مُتَـوَّقُ





وافتتح الشاعر د.أحمد بلبولة قراءاته الشعرية بنص حمل عنوان " رسائل غيلان" الذي يحمل رؤية مستحدثة يستفيض من خلاله الشاعر في استعراض بوحه الجمالي على صفحة الحياة برصانة أسلوبية، ومن ثم المحافظة أيضاً على بدائع اللغة العربية عبر أسوار الصورة الشعرية الفائقة، فيقول:

بلَغتَ من عمرك الخمسين تزجرها

في الشعر والشعر أم برة وأب

ليت الأناشيد إذ للحرب تكتبها

مثلُ الأناشيد إذ للحب تُكتَتَبُ

بخ بخ أيها المصري أعمدة

التاريخ تشهد والأهرام والقُبُبُ

للقاسمي صلاة لا يؤجلها

في كل بيت بنى للشعر تُحْتَسب





ثم قرأ نصاً آخر بعنوان " منازل" الذي تترامى اتجاهاته، وتشتبك بمواجده الوجدانية، مجسداً لحظات مشحونة بالإيقاع 'فيقول:



نعودُ كأنَّا لم نَغِبْ يا منازلُ

ونمضي كما أَنْ لَنْ تَعُودَ القوافلُ





لنا لهَفٌ للمستحيل يشدنا

إليكِ؛ فلا ننساكِ مهما نحاولُ





نزلناكِ لم نُنْكِرْ صداكِ وإنما

رَمَتْنا بوسواساتِهِنَّ الْخلاخِلُ





أَنَهْذي؟ سألنا الصَّبْرَ لم يَلْتَفِتْ لنا

بِوَجْهٍ كَأَنَّ الصَّبْرَ لِصٌّ مُخَاتِلُ





وألقت الشاعرة هيفاء الجبري نصاً بعنوان "عشق على حافة الكون" الذي يفيض بالبلاغة، ويستغرق في الوصف ويعبر عن الحكمة، فتقول:

الأرضُ منزلنا لكنّنا قَدرًا

في عالمين لكلٍّ منهُ مثواهُ





لكُلِّ عمرٍ بنوهُ الوارثونَ كما

لكلّ موتٍ حياةٌ في وصاياهُ





وما تأخرَ بي عمري سوى لأرى

قلبًا يوزعُ للموتى مراياه ُ





وفي نصها الشعري الثاني الذي حمل عنوان "الزاوية" دلالات خاصة، ورؤية فلسفية مشهدية عالية التصوير، عميقة الدلالة، فتقول:



الزاوية









جارنا يتفقّدُ نخلتهُ عندنا

كل يومٍ تميلُ لزوايةٍ في فناء أبي

ولكيما تعودَ إلى دارهِ

كان يلزمهُ أن يجئَ إلى بيتنا كلَّ يومٍ



ليصعدَ نخلتهُ المجتباة من الجهة الذاويهْ





مرضَ الجارُ يوما فقام أبي بالصعودْ





ورأى بيتنا من علٍ

فرأى كل شئ يذوب على الزاويهْ





وألقى الشاعر عمر عناز آخر ضيوف الأمسية قصيدة بعنوان "عَروسُ الضَّاد" التي تعكس جماليات اللغة العربية، وتحتفي بها

بأسلوب رصين يمس المشاعر، ويدعو للتأمل، فيقول:

لِعُرسِكِ طافحاً بالأُغنياتِ



أتيتُ بِكُلِّ ما بيْ من حَياةِ





بِقَلبٍ نَبضُهُ أطيافُ رؤيا



مُخَضَّبَةٍ بِماءِ تَجَلِّياتِ





بِما رَسَمَتْ على الشُّطآنِ يوماً



أكُفٌّ مِن مَلامحِ أُمنياتِ





وواصل القراءة بقصيدة أخرى حملت عنوان" كاف لنون القلب"

التي تفيض بالمشاعر الجياشة، إذ يسترجع من خلالها ذكريات عالقة بالقلب في بوح حميم، فيقول:

عبثاً أحاولُ أن أكونكْ

أنا وجهُ من لا يشبهونكْ





أنا دمعةٌ عثرتْ بجفن الغيم

فاختصرتْ شجونكْ





وأنا ارتعاشةُ عاشِقِينَ

على الضّفاف يسطّرونكْ











وفي الختام كرم الشاعر محمد البريكي، شعراء الأمسية ومقدمها.

الشاعر محمد عبدالله البريكي يكرم شعراء الأمسية