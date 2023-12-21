الشاطئ فى شيفينينجن.. لوحة فان جوخ بعد انضمامها إلى متحف متروبوليتان

(MENAFN
- Youm7) انضمت أول لوحة معروفة لفنسنت فان جوخ "تصور الهواء الطلق" إلى مجموعة متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، تحمل اللوحة عنوان " الشاطئ في شيفينينجن في طقس هادئ"
رسمها عام (1882).
اللوحة الفنية
بدأ فان جوخ فى الرسم أواخر العشرينيات من عمره، وقبل ذلك كان يعمل فى شركة التعامل الفنى الخاصة بعمه فى لاهاى.
اشتهر فان جوخ بشخصيته القوية والصعبة، وشعر الأصدقاء والزملاء أنه كان لديه ولع بذاته، وأبعد العديد من الزملاء الرسامين بطبيعته الجدلية، كان فان جوخ من العصاميين إلى حد كبير، ولم يتلق سوى تدريب فني رسمي لمدة أربعة أشهر فقط قبل وفاته ببضع سنوات، وفقا لما ذكره مزاد سوثبى للمزادات العالمية.
يمكن القول إن أشهر أعمال فان جوخ "ليلة مرصعة بالنجوم"، وتم الانتهاء من لوحته أثناء إقامته فى ملجأ فى سان ريمى دى بروفانس، حيث كان يتعافى من انهيار عصبى.
تم فقد الكثير من أعمال فان جوخ، حيث اعتقد العديد من الأشخاص الذين امتلكوا عمله فى البداية أنه لا قيمة له، ويقال إن والدته تخلصت من صناديق كاملة من لوحاته.
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