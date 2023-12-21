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الشاطئ فى شيفينينجن.. لوحة فان جوخ بعد انضمامها إلى متحف متروبوليتان

12/21/2023 2:30:22 PM
(MENAFN- Youm7) انضمت أول لوحة معروفة لفنسنت فان جوخ "تصور الهواء الطلق" إلى مجموعة متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، تحمل اللوحة عنوان " الشاطئ في شيفينينجن في طقس هادئ"
رسمها عام (1882).


اللوحة الفنية

بدأ فان جوخ فى الرسم أواخر العشرينيات من عمره، وقبل ذلك كان يعمل فى شركة التعامل الفنى الخاصة بعمه فى لاهاى.

اشتهر فان جوخ بشخصيته القوية والصعبة، وشعر الأصدقاء والزملاء أنه كان لديه ولع بذاته، وأبعد العديد من الزملاء الرسامين بطبيعته الجدلية، كان فان جوخ من العصاميين إلى حد كبير، ولم يتلق سوى تدريب فني رسمي لمدة أربعة أشهر فقط قبل وفاته ببضع سنوات، وفقا لما ذكره مزاد سوثبى للمزادات العالمية.

يمكن القول إن أشهر أعمال فان جوخ "ليلة مرصعة بالنجوم"، وتم الانتهاء من لوحته أثناء إقامته فى ملجأ فى سان ريمى دى بروفانس، حيث كان يتعافى من انهيار عصبى.

تم فقد الكثير من أعمال فان جوخ، حيث اعتقد العديد من الأشخاص الذين امتلكوا عمله فى البداية أنه لا قيمة له، ويقال إن والدته تخلصت من صناديق كاملة من لوحاته.







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