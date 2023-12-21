اكتشاف منحوتات صخرية تسجل التقويم فى الولايات المتحدة

MENAFN - Youm7) أثناء فحص موقع في جنوب غرب الولايات المتحدة، اكتشف علماء الآثار سلسلة من المنحوتات الصخرية القديمة التي ربما استخدمها الأمريكيون الأصليون كنوع من أنواع التقويم "تسجيل التاريخ".

يقع الموقع، المعروف باسم

Castle Rock Pueblo، على هضبة Mesa Verde الممتدة على الحدود بين كولورادو ويوتا، ويشتهر بمستوطنات الأسلاف بويبلو المنحوتة في جدران الوادي المحيطة، وفقًا لبيان.

كان أسلاف بويبلو مجموعة من السكان الأصليين الذين سكنوا منطقة كاسل روك بويبلو من عام 1250 إلى عام 1274، وفقًا لدراسة أجريت عام في مجلة Antiquity



وقال رادوسلاف بالونكا، أستاذ علم الآثار بجامعة جاجيلونيان في بولندا الذي قاد الدراسة، في البيان الذى أورده موقع لايف ساينس: "لقد طورت مجتمعات بويبلو الزراعية واحدة من أكثر ثقافات ما قبل كولومبوس تقدمًا في أمريكا الشمالية، لقد أتقنوا حرفة بناء المنازل الحجرية متعددة الطوابق، التي تشبه المنازل الريفية في العصور الوسطى أو حتى كتل الشقق اللاحقة. واشتهر شعب بويبلو أيضًا بفنونهم الصخرية، والمجوهرات المزخرفة بشكل معقد والسيراميك الذي يحمل زخارف مختلفة مطلية بصبغة سوداء على اللون الأبيض".

أثناء الدراسة اكتشف علماء الآثار سلسلة من النقوش الصخرية "المنحوتات الصخرية" المنحوتة في جدران الوادي المرتفعة فوق مستوطنات الجرف. وتستمر المنحوتات، التي تشمل حلزونات يمتد قطرها أكثر من 3 أقدام "متر واحد"، عبر أكثر من 2.5 ميل "4 كيلومترات"، وفقًا للبيان.

وقال بالونكا : "كنت أعتقد أننا درسنا هذه المنطقة بدقة، وأجرينا حفريات واسعة النطاق ومسح جيوفيزيائي ورقمنة ومع ذلك، تلقيت بعض التلميحات من كبار السن في المجتمع المحلي بأنه يمكن العثور على شيء أكثر في الأجزاء الأعلى التي يصعب الوصول إليها من الأخاديد،أردنا التحقق من هذه المعلومات، وما وجدناه فاق توقعاتنا الجامحة، لقد وجدنا النقوش التى تشير إلى استخدام التقويم قبل مئات السنين".