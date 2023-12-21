اكتشاف منحوتات صخرية تسجل التقويم فى الولايات المتحدة

(MENAFN
- Youm7) أثناء فحص موقع في جنوب غرب الولايات المتحدة، اكتشف علماء الآثار سلسلة من المنحوتات الصخرية القديمة التي ربما استخدمها الأمريكيون الأصليون كنوع من أنواع التقويم "تسجيل التاريخ".
يقع الموقع، المعروف باسم
Castle Rock Pueblo، على هضبة Mesa Verde الممتدة على الحدود بين كولورادو ويوتا، ويشتهر بمستوطنات الأسلاف بويبلو المنحوتة في جدران الوادي المحيطة، وفقًا لبيان.
كان أسلاف بويبلو مجموعة من السكان الأصليين الذين سكنوا منطقة كاسل روك بويبلو من عام 1250 إلى عام 1274، وفقًا لدراسة أجريت عام في مجلة Antiquity
وقال رادوسلاف بالونكا، أستاذ علم الآثار بجامعة جاجيلونيان في بولندا الذي قاد الدراسة، في البيان الذى أورده موقع لايف ساينس: "لقد طورت مجتمعات بويبلو الزراعية واحدة من أكثر ثقافات ما قبل كولومبوس تقدمًا في أمريكا الشمالية، لقد أتقنوا حرفة بناء المنازل الحجرية متعددة الطوابق، التي تشبه المنازل الريفية في العصور الوسطى أو حتى كتل الشقق اللاحقة. واشتهر شعب بويبلو أيضًا بفنونهم الصخرية، والمجوهرات المزخرفة بشكل معقد والسيراميك الذي يحمل زخارف مختلفة مطلية بصبغة سوداء على اللون الأبيض".
أثناء الدراسة اكتشف علماء الآثار سلسلة من النقوش الصخرية "المنحوتات الصخرية" المنحوتة في جدران الوادي المرتفعة فوق مستوطنات الجرف. وتستمر المنحوتات، التي تشمل حلزونات يمتد قطرها أكثر من 3 أقدام "متر واحد"، عبر أكثر من 2.5 ميل "4 كيلومترات"، وفقًا للبيان.
وقال بالونكا : "كنت أعتقد أننا درسنا هذه المنطقة بدقة، وأجرينا حفريات واسعة النطاق ومسح جيوفيزيائي ورقمنة ومع ذلك، تلقيت بعض التلميحات من كبار السن في المجتمع المحلي بأنه يمكن العثور على شيء أكثر في الأجزاء الأعلى التي يصعب الوصول إليها من الأخاديد،أردنا التحقق من هذه المعلومات، وما وجدناه فاق توقعاتنا الجامحة، لقد وجدنا النقوش التى تشير إلى استخدام التقويم قبل مئات السنين".
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