Friday, 22 December 2023 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اكتشاف منحوتات صخرية تسجل التقويم فى الولايات المتحدة

12/21/2023 2:30:22 PM
(MENAFN- Youm7) أثناء فحص موقع في جنوب غرب الولايات المتحدة، اكتشف علماء الآثار سلسلة من المنحوتات الصخرية القديمة التي ربما استخدمها الأمريكيون الأصليون كنوع من أنواع التقويم "تسجيل التاريخ".

يقع الموقع، المعروف باسم
Castle Rock Pueblo، على هضبة Mesa Verde الممتدة على الحدود بين كولورادو ويوتا، ويشتهر بمستوطنات الأسلاف بويبلو المنحوتة في جدران الوادي المحيطة، وفقًا لبيان.

كان أسلاف بويبلو مجموعة من السكان الأصليين الذين سكنوا منطقة كاسل روك بويبلو من عام 1250 إلى عام 1274، وفقًا لدراسة أجريت عام في مجلة Antiquity

وقال رادوسلاف بالونكا، أستاذ علم الآثار بجامعة جاجيلونيان في بولندا الذي قاد الدراسة، في البيان الذى أورده موقع لايف ساينس: "لقد طورت مجتمعات بويبلو الزراعية واحدة من أكثر ثقافات ما قبل كولومبوس تقدمًا في أمريكا الشمالية، لقد أتقنوا حرفة بناء المنازل الحجرية متعددة الطوابق، التي تشبه المنازل الريفية في العصور الوسطى أو حتى كتل الشقق اللاحقة. واشتهر شعب بويبلو أيضًا بفنونهم الصخرية، والمجوهرات المزخرفة بشكل معقد والسيراميك الذي يحمل زخارف مختلفة مطلية بصبغة سوداء على اللون الأبيض".

أثناء الدراسة اكتشف علماء الآثار سلسلة من النقوش الصخرية "المنحوتات الصخرية" المنحوتة في جدران الوادي المرتفعة فوق مستوطنات الجرف. وتستمر المنحوتات، التي تشمل حلزونات يمتد قطرها أكثر من 3 أقدام "متر واحد"، عبر أكثر من 2.5 ميل "4 كيلومترات"، وفقًا للبيان.

وقال بالونكا : "كنت أعتقد أننا درسنا هذه المنطقة بدقة، وأجرينا حفريات واسعة النطاق ومسح جيوفيزيائي ورقمنة ومع ذلك، تلقيت بعض التلميحات من كبار السن في المجتمع المحلي بأنه يمكن العثور على شيء أكثر في الأجزاء الأعلى التي يصعب الوصول إليها من الأخاديد،أردنا التحقق من هذه المعلومات، وما وجدناه فاق توقعاتنا الجامحة، لقد وجدنا النقوش التى تشير إلى استخدام التقويم قبل مئات السنين".







MENAFN21122023000132011024ID1107643798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث