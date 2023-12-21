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ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 2.26 % خلال الـ 24 ساعة الماضية

12/21/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت عملة البيتكوين، أرباحًا اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، وتمكنت عملة البيتكوين من الارتفاع في قيمتها بنسبة 2.26 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 1,608 دولارًا، وفقًا لمحللي السوق، فإن العقبة التالية أمام BTC هي 44500 دولار، وتجاوز هذا يمكن أن يدفع السعر نحو مستوى المقاومة البالغ 48000 دولار، وفقاً لموقع gadgets360.

ارتفعت قيمة الأثير بشكل هامشي بنسبة 0.07 % فقط اليوم الخميس، في وقت كتابة هذا التقرير، يبلغ سعر الأثير 2203 دولارًا.

تعد Ripple و Solana و Cardano و Dogecoin و Polkadot و Polygon و Chainlink و Shiba Inu من بين العملات المشفرة الأخرى التي حققت أرباحًا اليوم الخميس.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 2.03 % خلال الـ 24 ساعة الماضية لتقف عند تقييم 1.63 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.







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