زيادة سعر الفائدة على حساب توفير أبل إلى 4.25%.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) يتلقى أصحاب حسابات التوفير من Apple حاليًا إشعارات تبلغهم بأن بنك Goldman Sachs قد رفع سعر الفائدة على الحساب من 4.15% إلي 4.25%، وهذه هي الزيادة الأولى في سعر الفائدة منذ إطلاق هذه الميزة في أبريل، وفقاً لموقع macrumors.

في حين أن هذه الزيادة موضع ترحيب لعملاء Apple Savings وهي ذات سعر تنافسي إلى حد ما، إلا أن هناك بعض حسابات التوفير الأخرى ذات العائد المرتفع في السوق والتي تقدم حاليًا أسعارًا أعلى.

ويأتي رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي تعمل فيه Apple وGoldman Sachs على كيفية إنهاء شراكتهما في Apple Card وApple Savings حيث يسعى Goldman Sachs للخروج من الأعمال الاستهلاكية.

أشارت التقارير الأخيرة إلى أن شركة Apple قدمت اقتراحًا إلى Goldman Sachs من شأنه إنهاء الشراكة خلال الـ 12 إلى 15 شهرًا القادمة، ولكن في الوقت الحالي، لم تكن هناك تغييرات على مدى توفر ‌Apple Card‌ وApple Savings.

يقال إن Apple و Goldman Sachs يبحثان عن شريك أو شركاء جدد لتولي إدارة ‌Apple Card‌ وApple Savings، ومن غير الواضح كيف يمكن أن تتأثر العروض بمثل هذا التحول.