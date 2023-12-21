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ما هى مرحلة القمر اليوم.. تعرف على المراحل القمرية 2023

12/21/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Youm7) يبلغ عمر القمر، اليوم 21 ديسمبر 2023،
في هذه المرحلة 9 أيام من دورته القمرية، وهي مضاءة بنسبة 68%، حيث تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، وفي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ أما في بعض الأحيان الأخرى يكون مجرد قطعة من الضوء الفضي، وهذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر، حيث إنه أثناء دوران القمر حول الأرض، فإنه يمر عبر ثماني مراحل متميزة.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.



بعد اكتمال قمر الربع الأول في 19 ديسمبر، سيكون الحدث الرئيسى التالى لمرحلة القمر هو اكتمال القمر يوم الأحد 5 فبراير ويُعرف اكتمال القمر فى شهر ديسمبر باسم القمر البارد، وسيكون هذا العام موجودًا وسط الأبراج الأكثر سطوعًا في هذا الموسم، ويعد البدر هو النقطة التي يضيء فيها وجه القمر بالكامل بالشمس كما يرى من الأرض.



يبدو البدر مكتملاً قبل أن يصل إلى مرحلته النهائية، ويمكن أن يبدو ممتلئًا للمراقب العادى لبضعة أيام قبل التاريخ الفعلى وبعده.



وفى حين أن القمر لديه أربع مراحل أساسية كل شهر، إلا أنه يتغير دائمًا، عندما تراقب القمر خلال الشهر، شاهد كيف ينمو من قمر جديد إلى الربع الأول من القمر، ومع نموه، يُعرف باسم القمر المتنامى، ويزداد تدريجيًا من "هلال" يأخذ شكلًا مستطيلًا أو "أحدبًا" حتى يصل إلى مرحلة اكتمال القمر، ثم سيكرر الخطوات في الاتجاه المعاكس بينما يتجه مرة أخرى إلى القمر الجديد.












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