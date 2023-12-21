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إنتل تخفض أكثر من 200 وظيفة فى الجولة الخامسة من تسريح العمال هذا العام

12/21/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Youm7) ألغت شركة إنتل العملاقة للرقائق المزيد من الوظائف، بتسريح 235 موظفًا وهذه هي الجولة الخامسة من تخفيضات الوظائف التى أعلنتها الشركة هذا العام، وسط توقعات بمزيد من فقدان الوظائف في الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في سانتا كلارا في عام 2024.



وفي الإيداعات التنظيمية المقدمة إلى الولاية، قالت إنتل إنها تخطط لتسريح 235 موظفًا في منشأة البحث والتطوير التابعة لها في فولسوم (مقاطعة ساكرامنتو).




ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسريح من العمل فى 31 ديسمبر وتتم على مدى أسبوعين، ونقل عن متحدث باسم الشركة قوله: "تعمل إنتل على تسريع استراتيجيتها مع خفض التكاليف من خلال مبادرات متعددة، بما في ذلك بعض التخفيضات في أماكن العمل الخاصة بالأعمال والوظائف فى جميع أنحاء الشركة".





وأضاف المتحدث أنه قد تكون هناك تخفيضات إضافية في عام 2024، ففي الجولات السابقة من تسريح العمال، ألغت شركة إنتل 549 وظيفة في حرمها الجامعى فى فولسوم، وهو ما يمثل ما يزيد قليلاً عن 10% من إجمالى الموظفين.





وتم استخدام حرم Intel Folsom في مجموعة متنوعة من أنشطة البحث والتطوير، بما في ذلك تطوير محركات أقراص SSD ومعالجات الرسومات والبرمجيات ومجموعات الشرائح.





وتشير التقارير إلى أن شركة أشباه الموصلات الرئيسية قد تقوم بتسريح ما يصل إلى 20 في المائة من الموظفين في أقسام الحوسبة ومركز البيانات التابعة لعملائها.





فى العام الماضي، أعلنت إنتل عن هدفها المتمثل فى خفض التكاليف بمقدار 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، من خلال تسريح العمال وخفض ساعات العمل واحتمال بيع الأقسام. توظف شركة تصنيع الرقائق حاليًا أكثر من 13000 شخص فى جميع أنحاء كاليفورنيا.





وقالت الشركة المصنعة للرقائق إنها تخطط لخفض قوتها العاملة لخفض التكاليف أثناء التنقل في بيئة اقتصادية كلية مليئة بالتحديات.












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