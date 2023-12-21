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ناسا تكشف عن صور لهالة جليدية التقطت فى بافاريا تشبه مشهد من فيلم Frozen

12/21/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وكالة ناسا عن لقطة لكنيسة بالقرب من فوسن في بافاريا محاطة بـ "هالات الجليد" تشبه إلى حد كبير إحدى لقطات فيلم Frozen الشهير، وهي ظاهرة نادرة ناجمة عن بلورات الماء المتجمد في الهواء، ويمكن أن تتراوح الأشكال من الحلقات إلى الأقواس وحتى البقع في السماء، هذه الصورة نادرة، بحسب وكالة ناسا، لأنها التقطت هالات متعددة دفعة واحدة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبدو المشهد وكأنه من فيلم ديزني Frozen، حيث تمارس نجمته سحرها لتجميد منطقة خلابة فى جنوب ألمانيا.





فيلم Frozen




تم التقاط مشهد الشتاء المثالي في وقت سابق من هذا الشهر من جانب المصور الألماني باستيان فيرنر، الذي كان يلتقط صورا بالقرب من الكنيسة، ونشره على حسابه على موقع Instagram، ووصفه بأنه "فكرة مثالية" و"نادرة جدًا".



قال المصور الألماني: "كنت أركض كالمجنون عبر الثلوج العميقة عندما لاحظت الضباب الجليدي في نهاية جلسة التصوير في سانت كولمان"، مضيفا "كان هناك 60-70 سم من الثلج بجوار الكنيسة".





هالة جليدية




وأعرب عن سعادته باللقطة، "لقد واجهت الكثير هذا العام، لكنني لم أتوقع شيئًا كهذا!"، واختارت وكالة ناسا الصورة لموقعها الإلكتروني لصورة اليوم لعلم الفلك (APOD)، والذي يقوم بتحميل صورة جديدة للجمهور يوميًا.



ووصفتها وكالة الفضاء بأنها "واحدة من أعظم المشاهد" ووصفت العلم وراء تشكيل أقواس السماء غير العادية.





الجليد















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