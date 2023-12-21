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أمانة جدة وجمعية خطى التوحد يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

12/21/2023 2:29:30 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت أمانة محافظة جدة اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية "خطى التوحد" ضمن مبادرات الأمانة الاجتماعية مع الجهات الحكومية والخاصة. وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكة والتكامل لدعم وتحفيز أسر التوحد، ونشر التوعية المجتمعية حول اضطراب المرض.
وأوضح سعادة مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس / هتان بن هاشم حموده أن أمانة جدة تسعى من خلال مبادراتها وشراكاتها الفعالة لتعزيز رسالتها في رفع الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول فئة ذوي الاحتياجات والأمراض الوراثية، بتقديم الدعم الكامل في مختلف المناسبات والفعاليات لافتاً إلى ضرورة تفاعل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع وجميع أفراد المجتمع للأفراد المصابين بالتوحد لتتكامل الجهود المجتمعية.
يذكر أن جمعية "خطى التوحد" التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور خالد إدريس تهدف لتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج المجتمعية التي تخدم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من التوحديين وتسهم في تمكينهم من الاندماج في المجتمع.

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