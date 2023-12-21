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ما خطة معالوت التي يتحضر لها الجيش الإسرائيلي؟

12/21/2023 2:28:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت صحيفة «جيروسالم بوست» الإسرائيلية، عن أن إسرائيل تعد خطة مستقبلية لتعزيز ميزانية وزارة الدفاع المخصصة للجيش الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أمس، أنه «إلى جانب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، عقدت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، مناقشات مع مسؤولي وزارة الدفاع للموافقة على خطة تسمى «معالوت»، التي تحدد ميزانية الجيش خلال السنوات المقبلة».
وتابعت أن «الخطة الجديدة تأخذ في عين الاعتبار التهديدات المختلفة، سواء القادمة من الشمال أو من الجنوب».
ويسعى الجيش الإسرائيلي، وفقا للصحيفة، إلى زيادة عدد بطاريات القبة الحديدية، والاستثمار في نظام ليزر دفاعي جوي وأرضي، وتشكيل قيادة استخباراتية لقطاع غزة.
ويهدف الجيش أيضا إلى زيادة عدد مختلف الصواريخ الاعتراضية وتعزيز أعداد القوات على طول الحدود، وتوسيع عدد الأفراد في الخدمة النظامية والدائمة والاحتياطية.
بالإضافة إلى ذلك، يرغب الجيش الإسرائيلي في توصية المستوى السياسي بإلغاء تخفيض زمن الخدمة العسكرية، والعودة إلى فترة خدمة مدتها 36 شهرا، وتغيير نموذج التجنيد.
وتشير التقديرات إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطلب مليارات «الشواكل» الإضافية من الحكومة كل عام، للاستعداد للحرب على جبهات متعددة.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل الخطة «معالوت» متعددة السنوات قبل الموافقة عليها: «غزة بمنزلة تجربة لساحة متعددة الجبهات سيواجهها الجيش الإسرائيلي في المستقبل».

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