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حكومة نتنياهو تدرس 3 بدائل لاسم عملية السيوف الحديدية

12/21/2023 2:28:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت قناة «كان» الإسرائيلية إن لجنة حكومية ستجتمع خلال ايام للنظر في إطلاق اسم جديد على الحرب المستمرة ضد قطاع غزة، بدلا من اسمها الحالي.
ويوم 7 أكتوبر، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم «السيوف الحديدية»، ضد «حماس» في قطاع غزة في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة على إسرائيل. وبحسب قناة «كان»، فإن الأسماء البديلة المقترحة، هي:
ـ «حرب التكوين»: يشير هذا الاسم إلى الكتاب التوراتي الذي يبدأ اليهود تقليديا قراءته في «سمحات التوراة»، وهو العيد الذي كانت إسرائيل تحتفل به في 7 أكتوبر عندما شنت «حماس» هجومها المفاجئ.
ـ حرب «سمحات التوراة»: هو العيد الذي تختتم فيه قراءة التوراة السنوية.
ـ «حرب الرياح»: هذا الاسم هو جزء من ترجمة الاسم العبري «mashiv haruach»، الذي يترجم حرفيا إلى «هبوب الريح»، وهو جزء من صلاة قصيرة للمطر يبدأ اليهود في إسرائيل تقليديا في تلاوتها خلال عيد سمحات التوراة.
وذكرت قناة «كان»، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اشتكى لحكومته من اسم «السيوف الحديدية»، معتبرا أنه «غير كاف للحرب رغم أنه مناسب لعملية عسكرية».
وبحسب المحطة، اقترح نتنياهو اسم «حرب غزة»، لكنه نصح بإعادة النظر فيه لأن عنوانه في القدس هو «شارع عزة»، الاسم العبري لغزة.
وأشارت «كان» إلى أنه بات يفضل «حرب التكوين»، لأنه يبدو جيدا باللغة الإنجليزية «Genesis War».

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