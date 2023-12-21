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زعيم كوريا الشمالية يحذر من هجوم نووي إذا تم استفزازه بالأسلحة النووية

12/21/2023 2:28:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن بلاده لن تتوانى في الرد بالسلاح النووي إذا ما «قام العدو باستفزازها» مستخدما سلاحا من هذا النوع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية أمس.
وطلب كيم جونغ أون من قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية «عدم التردد في (شن) هجوم نووي إذا ما قام العدو بالاستفزاز بأسلحة نووية»، وفق الوكالة الإعلامية.
وأثارت هذه التصريحات ردا سريعا من واشنطن وسيول وطوكيو التي أصدرت بيانا مشتركا يدعو بيونغ يانغ إلى «الكف عن ارتكاب استفزازات جديدة والقبول بالدعوة إلى إجراء حوار جوهري وبلا شروط مسبقة».
وكانت واشنطن قد أعادت التأكيد، خلال اجتماع بين مسؤولين أميركيين وكوريين جنوبيين الأسبوع الماضي، على «التزامها الثابت» بالوقوف إلى جانب سيول بالاعتماد على قوتها الرادعة، بما في ذلك القوة النووية.
وحذرت واشنطن في هذا الإطار من أن «أي هجوم نووي» من بيونغ يانغ على الولايات المتحدة أو على حلفائها سيؤدي إلى «نهاية النظام» في كوريا الشمالية.
ووصلت الغواصة الهجومية النووية الأميركية «يو اس اس ميزوري» إلى مرفأ بوسان في كوريا الجنوبية.
وردت بيونغ يانغ بتجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات «هواسونغ-18»، هو الأقوى في الترسانة الكورية الشمالية ويرجح أنه قادر على بلوغ كافة الأراضي الأميركية، في تحذير واضح لواشنطن.
وردا على ذلك، فعلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان نظاما لتشارك المعلومات في الوقت الفعلي بشأن عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية، في إطار تعزيز هذه الدول لتعاونها الأمني في مواجهة التهديدات النووية المتزايدة لبيونغ يانغ. وأجرت القوات العسكرية للدول الثلاث مناورات مشتركة شاركت فيها طائرات حربية أميركية.
وفي بيان منفصل امس، دانت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ التي تتمتع بنفوذ كبير في البلاد قرار مجلس الأمن الدولي مناقشة التجربة الباليستية الأخيرة لإطلاق صاروخ «هواسونغ-18»، معتبرة أن هذه المبادرة تندرج في إطار حق بيونغ يانغ في الدفاع عن نفسها.
وأشارت كيم يو جونغ إلى أن «الظهور المتكرر لأسلحة نووية أميركية» في كوريا الجنوبية «يستهدف بشكل واضح جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية ويشكل السبب الأساسي لتوتر الوضع الإقليمي».

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