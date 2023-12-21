مشرعون ديموقراطيون يطالبون بـ الرقابة على المساعدات الأميركية لتل أبيب

MENAFN - Al-Anbaa) طالب مشرعون ديموقراطيون في الكونغرس إدارة الرئيس جو بايدن، بالرقابة على المساعدات الأميركية لإسرائيل، معربين عن مخاوفهم بشأن عدم كفاية المعلومات المقدمة لهم، وذلك في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة في قطاع غزة.وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن مشرعين بالحزب الديموقراطي طالبوا بمزيد من «الإشراف من قبل الكونغرس على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها مع حماس».وبحسب الصحيفة، فإن بايدن واجه «ضغوطا متزايدة من الكونغرس في الآونة الأخيرة»، حيث وقفت إدارته بحزم إلى جانب أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وفي الوقت الحالي، يحث مشرعون ديموقراطيون بايدن على «فرض شروط» على المساعدات الأميركية لإسرائيل، للضغط على الأخيرة لتغيير مسارها في الحرب أو الدفع من أجل وقف إطلاق النار.

وأضحى النائب جيسون كرو (وهو ديموقراطي من ولاية كولورادو)، أحدث عضو في الكونغرس يقدم التماسا إلى الإدارة للحصول على معلومات، حيث قال إنها «ضرورية» بالنسبة له «للوفاء بالتزاماته الإشرافية كعضو في اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب».

وكتب كرو، وهو أيضا عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في رسالة موجهة إلى مديرة جهاز الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، وغيرها من كبار مسؤولي الاستخبارات، أنه يسعى للحصول على «المزيد من الشفافية والمعلومات» بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، والسياسة التي توجهها، و«أي قيود» وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام إسرائيل للاستخبارات الأميركية بإيذاء المدنيين أو البنية التحتية المدنية (في غزة)، وفق صحيفة «واشنطن بوست».وبعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين مؤخرا برسالة إلى الرئيس بايدن، يطلبون فيها معرفة الإجراءات التي تتخذها الإدارة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين أثناء تزويدها إسرائيل بالأسلحة، وما إذا كانت الأخيرة تستخدم أي إجراءات لتجنب قتل المدنيين.