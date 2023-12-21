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وزير خارجية الإمارات وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية بحثا الأوضاع الإنسانية في غزة

12/21/2023 2:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية الاماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبوظبي مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، حيث بحثا التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها المختلفة وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار التصعيد.
واستعرض الجانبان جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بالإضافة إلى الأولوية القصوى لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم، وبحثا أيضا أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بوتيرة مكثفة ومستدامة بما يلبي احتياجاتهم ويسهم في التخفيف من معاناتهم، بحسب وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام).
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن التطرف والتوتر والعنف المتصاعد قاد المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، مشيرا إلى أهمية تضافر كل الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والتركيز على تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.
وأشار سموه إلى الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس «حل الدولتين»، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء التطرف والعنف المتصاعد الذي تشهده.
كما أكد سموه خلال اللقاء على نهج دولة الإمارات الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحرصها على العمل مع جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أهالي غزة والضفة الغربية والقدس.
وقد أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وزير الخارجية الإماراتي، خلال اللقاء على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للعدوان، وطرح خطة سياسية شاملة تستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وذكرت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ان حسين الشيخ «جدد التأكيد على رفض القيادة الفلسطينية التهجير القسري لأبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس»، مشددا على «أننا وبصمود أبناء شعبنا سنفشل كل مخططات التهجير، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه».
وثمن المسؤول الفلسطيني الجهود الديبلوماسية التي تبذلها دولة الإمارات في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب، بالإضافة إلى المساعدات الإغاثية والطبية التي قدمتها لغزة.

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