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قتلى بإطلاق نار في براغ والشرطة التشيكية تؤكد مقتل المنفذ

12/21/2023 2:28:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار بجامعة في براغ امس وإصابة نحو ثلاثين آخرين، قبل أن تردي الشرطة المسلح.
وقالت المتحدثة باسم الإسعاف يانا بوستوفا للتلفزيون التشيكي العام «في الوقت الحالي، استطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلا في مكان الحادثة، من بينهم المسلح».
وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأن إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشالز، حيث صدرت تعليمات للمدرسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخل.
وفي وقت سابق، أفادت الشرطة عبر منصة «إكس» بأنه «تم القضاء على المسلح، وجرى إخلاء المبنى وهناك عدة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث».
من جهته، قال وزير الداخلية فيت راكوسان للتلفزيون التشيكي العام إن المسلح «قتل على الأرجح»، مشيرا إلى «معلومات أولية».
كما أفادت خدمة الطوارئ في براغ عبر منصة «إكس» بأنه تم نشر «عدد كبير من وحدات الإسعاف» في الكلية، مضيفة أن الإصابات تراوحت بين خفيفة وخطيرة جدا.
وأفادت قناة «نوفا تي ڤي» الخاصة بوقوع انفجار وبوجود مسلح على سطح المبنى الواقع في وسط براغ التاريخي.
وأوضح راكوسان أنه «لم يتم التأكد من وجود مسلح آخر»، داعيا الناس إلى اتباع تعليمات الشرطة.
وأغلقت الشرطة المنطقة، كما طلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها البقاء في منازلهم.

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