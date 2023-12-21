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حماس تؤكد أن الهدف المعلن لإسرائيل بالقضاء عليها محكوم بالفشل

12/21/2023 2:28:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن هدف إسرائيل المعلن في الحرب التي تخوضها ضد الحركة في قطاع غزة «محكوم عليه بالفشل».
وقال أبوعبيدة، المتحدث باسم الكتائب، في تسجيل صوتي إن «هدف العدو القضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل، وقد باتت هذه حقيقة لا جدال فيها».
وشدد أبوعبيدة على أنه في ملف استعادة إسرائيل للرهائن «فقد أثبتت عمليات العدو الفاشلة والمرتبطة ما أعلناه منذ اليوم الأول للحرب أن مسار هذه القضية هو التبادل».
وأكد أن «استمرار العدوان لا يسمح أصلا بإطلاق سراح الأسرى مطلقا، فضلا عن إمكانية تحريرهم بالعمليات العسكرية المباشرة، لذلك إذا أراد العدو وجمهوره أسراهم أحياء فليس أمامهم سوى وقف العدوان»، في إشارة الى القصف المكثف والمتواصل على القطاع والعمليات البرية للجيش الإسرائيلي.
وأكد أبو عبيدة أنه «لا يمكن الإفراج عن أسرى العدو أحياء إلا بالدخول في التفاوض بمساراته المعروفة عبر الوسطاء وهذا موقف ثابت».
وحذر أبوعبيدة من أن استمرار القصف على القطاع لن يؤدي سوى إلى «استمرار تساقط أسرى العدو قتلى بنيران جيشه».
وبعيد نشر التسجيل الصوتي، نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام شريط ڤيديو يظهر ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين، قائلا إنهم قتلوا في وقت لاحق جراء عمليات قصف إسرائيلية.

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