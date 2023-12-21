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إسرائيل تستبق الهدنة المحتملة بتكثيف قصف غزة في اليوم الـ 76 للحرب

12/21/2023 2:28:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دخلت الحرب الاسرائيلية على غزة يومها الـ 76 أمس، وسط قصف مكثف للقطاع خصوصا في خان يونس ومعبر كرم أبو سالم، فيما يبدو انه سعي لاستباق نتائج المفاوضات والمشاورات الجارية للتوصل إلى هدنة في النزاع بين إسرائيل وحركة «حماس»، وهي المحادثات التي تصفها الولايات المتحدة بأنها «جادة وجيدة للغاية».
وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية ضربت 230 هدفا في القطاع الفلسطيني خلال 24 ساعة.
وذكرت حكومة «حماس» أن غارة إسرائيلية استهدفت معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل والقطاع الذي اعيد فتح ابوابه قبل ايام فحسب، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الاقل، بينهم مدير المعبر باسم غبن.
وحذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أن نحو 130 شخصا يحتمون بمركز تابع له في جباليا بشمال غزة، بينهم جرحى، معرضون للخطر بسبب إطلاق النار المستمر من جانب الجيش الإسرائيلي.
وقالت الجمعية في بيان «قوات الاحتلال تحاصر مركز إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا»، مضيفة «يتواصل القصف المدفعي الشديد في محيط المركز، وإطلاق النار من قبل قناصة الاحتلال».
وأكدت أن 127 شخصا، بينهم مسعفون ومتطوعون وعائلاتهم و22 جريحا يتلقون العلاج، مهددون بالقصف وإطلاق النار.
وفي المقابل، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب، حيث تم اعتراض صواريخ أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لـ«حماس».
من جهتها، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل إلى فتح تحقيق في «احتمال ارتكاب قواتها جريمة حرب» في غزة، مشيرة إلى أنها تلقت «تقارير مقلقة» بشأن مقتل «11 رجلا فلسطينيا غير مسلحين» في المدينة.
وقالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية امس إن الشرطة الإسرائيلية استجوبت حراس أحد السجون للتحقيق في وفاة معتقل فلسطيني.
جهود ديبلوماسية حثيثة لهدنة جديدة
وفي هذه الاثناء، تواصلت الجهود على عدة جبهات لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة.
وبعد يوم من المحادثات التي اجراها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في مصر بشأن «هدنة موقتة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح حماس أربعين أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال والذكور غير العسكريين»، ذكر مصدر في حركة «الجهاد الإسلامي» أن أمينها العام زياد النخالة أيضا سيتوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل.
وبالتوازي، تجري إسرائيل حوارا مع قطر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى هدنة تسمح بالإفراج عن رهائن.
لكن مواقف الطرفين مازالت متباعدة جدا على ما يبدو، فحماس تطالب بوقف كامل للقتال قبل إجراء أي مفاوضات بشأن مصير الرهائن، بينما تبدو إسرائيل منفتحة على فكرة الهدنة لكنها تستبعد أي وقف لإطلاق النار قبل«القضاء على الحركة».
أزمة إنسانية عميقة
الى ذلك، تواصل وكالات الأمم المتحدة التحذير من الأزمة الإنسانية العميقة التي تهز غزة حيث يعاني نصف السكان من جوع شديد أو حاد مع حرمان 90% منهم من الطعام لمدة يوم كامل باستمرار، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وقالت رانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على شبكة «إكس» ان «اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على النظام الصحي في غزة يتخذ أكثر أشكال السادية شدة».
من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن آخر مستشفى في شمال قطاع غزة توقف فعليا عن العمل، ما يعني أنه لم يعد هناك مكان لاستقبال المصابين.
وأضافت المنظمة أن تسعا من 36 منشأة طبية تعمل على نحو جزئي في القطاع بأكمله، وجميع هذه المنشآت موجودة في جنوب غزة.
وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة للصحافيين عبر رابط فيديو من القدس امس «لم تعد هناك مستشفيات قادرة على العمل في الشمال».
وأوضح أن المستشفى الأهلي كان الأخير، لكنه أصبح يعمل الآن بالحد الأدنى، مضيفا أن المستشفى «مازال يعالج المرضى لكنه لا يستقبل مرضى جددا».
ونوه بيبركورن بأن المستشفى الأهلي أصبح مثل دار مسنين توفر رعاية محدودة للغاية. وأشار إلى أن عشرة من طاقم العاملين، جميعهم من صغار الأطباء والممرضات، يواصلون تقديم إسعافات أولية أساسية وعلاجا للألم ورعاية للمصابين بموارد شحيحة.
وتابع «لم تعد هناك غرف عمليات بسبب نقص الوقود والكهرباء والإمدادات الطبية والأطقم الطبية، بما في ذلك الجراحون وغيرهم من المختصين».
ولفت الى إن جثث ضحايا أحدث هجمات إسرائيلية مرصوصة في فناء المستشفى بسبب غياب إمكانية دفنها بأمان وعلى نحو لائق.

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