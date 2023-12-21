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ملك الأردن استقبل الرئيس الفرنسي على العالم أن يضغط لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

12/21/2023 2:28:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ضرورة أن يضغط العالم بأسره من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين في القطاع.
وجدد الملك عبدالله الثاني لدى لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة العقبة، التأكيد على أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ستكون له تبعات كارثية على المنطقة بأكملها.
وشدد على ضرورة التحرك وبشكل فوري لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، الذي يشهد وضعا إنسانيا كارثيا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».
وحذر ملك الأردن من الأعمال العدائية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتي قد تؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة.
وأعاد التأكيد على رفض الأردن المطلق للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة والقطاع، محذرا من أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.
وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس «حل الدولتين»، يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية دور فرنسا والاتحاد الأوروبي في دعم «حل الدولتين»، ما يتطلب تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
من جانبه، عبر الرئيس الفرنسي عن تقديره لجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في السعي نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة.
وأشاد ماكرون بدور الأردن المهم في تعزيز التنسيق الأممي والدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبجهوده في تقديم المواد الإغاثية وتوفير الخدمات الطبية من خلال المستشفيين الميدانيين في القطاع.
وأكد حرص فرنسا على زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، بالتنسيق مع الأردن.

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