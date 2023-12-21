ولايات تحشد قضائيا لمنع مشاركة ترامب في الانتخابات والجمهوريون يصطفون خلفه

MENAFN - Al-Anbaa) رفعت 16 ولاية أميركية على الأقل دعاوى قضائية تطالب بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية، وذلك بعد يوم من صدور حكم بهذا المنع من المحكمة العليا في ولاية كولورادو.وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» انه «توجد حاليا دعاوى قضائية معلقة في 16 ولاية على الأقل تزعم أن ترامب غير مؤهل للخدمة بموجب التعديل الرابع عشر» من الدستور.وبحسب الصحيفة، تزعم هذه الدعاوى القضائية أن ترامب شارك في «التمرد» بالأحداث المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، ما يحرمه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.وأجلت المحكمة العليا في كولورادو حكمها حتى الرابع من يناير للسماح لترامب بطلب المراجعة أولا من المحكمة العليا الأميركية التي تتمتع بأغلبية محافظة.

وإذا فعل ذلك، فسيظل اسم ترامب تلقائيا على بطاقة الاقتراع حتى يبت القضاة في الاستئناف. وتعهدت حملة ترامب بأنها ستستأنف القرار أمام أعلى محكمة في البلاد.

وقد ادى هذا الحكم الى توحيد صفوف الجمهوريين خلف الرئيس السابق بمن فيهم منافسوه السياسيون، حيث علق المرشح الرئاسي الجمهوري كريس كريستي على قرار المحكمة العليا في كولورادو قائلا: إن الناخبين، وليس المحاكم، هم الذين يجب أن يقرروا ما إذا كان ينبغي «منع» ترامب من إعادة انتخابه للبيت الأبيض.

واضاف كريستي في بيان «لا أعتقد أنه ينبغي منع دونالد ترامب من أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، من قبل أي محكمة، أعتقد أنه يجب أن يمنعه الناخبون في هذا البلد من أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة».

وأوضح «أعتقد أنه سيكون أمرا سيئا بالنسبة للبلاد إذا حدث ذلك، والسبب الآخر الذي يجعلني أعتقد ذلك هو أنه، كما تعلمون، كان عليه أن يحرض على التمرد، وأن يكون جزءا من التمرد حتى يتم استبعاده ولم تكن هناك محاكمة له في هذا الشأن».من جهته، دعا المرشح الجمهوري للرئاسة فيفيك رامسوامي إلى تعليق مشاركة الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة في ولاية كولورادو حتى يتم إلغاء قرار المحكمة العليا في الولاية.من جانبه، قال المرشح الجمهوري للرئاسة وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس «لم تكن هناك محاكمة أو حكم على هذا القرار، لقد قالوا ببساطة لترامب: لا يمكنك أن تكون على بطاقة الاقتراع، وأعتقد أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة ستلغي ذلك».بدورها، أعربت نيكي هايلي المرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري معارضتها حرمان المحكمة العليا في ولاية كولورادو ترامب من السباق الرئاسي في الولاية.وقالت هايلي في حديث لشبكة «فوكس نيوز»: «فكرة أن القضاة سيأخذون على عاتقهم تحديد من يمكنه المشاركة ومن لا يمكنه المشاركة في الاقتراع هي فكرة لا يمكن تصورها، وأعتقد أن شعب كولورادو يجب أن يكون غاضبا».وأكدت أنها ستهزم ترامب «بمفردها» ولا تحتاج إلى قاض لإزالته من الاقتراع.الى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن غداة قرار المحكمة العليا في ولاية كولورادو أن سلفه الجمهوري «دعم حتما تمردا، ما من شك في ذلك بتاتا، بتاتا».وقال بايدن لدى وصوله إلى مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن «أترك للمحكمة أن تقرر ما إذا كان التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق» على ترامب أم لا.