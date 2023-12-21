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خطاب مشعل الحزم

12/21/2023 2:27:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في خطابه السامي والتاريخي في جلسة القسم في مجلس الأمة تعهد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، حيث قال: أعاهد الله ثم الشعب الكويتي بأن أكون مواطنا مخلصا لوطنه حريصا على مصالح العباد وأحافظ على الوحدة الوطنية. وركز سموه، حفظه الله، في خطابه على محاربة الفساد ومتابعة المفسدين وفتح الباب الحقيقي والفاعل للإصلاح، حيث قال «نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث انطلاقا من امانة ومسؤولية الحكم والمحاسبة الجادة وفقا للدستور عن الإهمال والعبث بمصالح الوطن والمواطنين».
إن خطاب صاحب السمو أعاد الطمأنينة والشعور بالتفاؤل لدى المواطنين بعد ان ساد شعور بالعبث في الفترة الماضية، حيث ذكر سموه «لم نلمس اي تصحيح للمسار وملفات الجنسية والعفو ورد الاعتبار عبث مبرمج وما يزيد الحزن والألم سكوت اعضاء السلطتين عن هذا العبث».
هنيئا للكويت اميرها المفدى مشعل الحزم الحاكم الذي نثق بجهوده وحكمته لمحاربة الفساد ومتابعة مصالح الشعب الكويتي، ونستذكر فقيد الكويت أمير العفو، رحمه الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الذي صدق فيه قول أبي تمام:
مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة
غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر
ثوى في الثرى من كان يحيا به الثرى
‏ويغمر صرف الدهر نائله الغمر
عليك سلام الله وقفا فإنني
‏رأيت الكريم الحر ليس له عمر
وفقك الله تعالى يا صاحب السمو وسدد خطاك وأيدك بقوة ونصر من عنده وندعو العلي القدير ان يرزقه صواب القول وصلاح العمل والبطانة الصالحة الصادقة المخلصة التي تعينه على الحق والعدل والمساواة بين أبناء شعبه لما فيه رفعة وطننا الغالي وسيادته وأمنه وازدهاره.

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