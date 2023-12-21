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مسيرة العطاء مستمرة

12/21/2023 2:27:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستمر مسيرة الخير والعطاء لكويتنا الغالية مع بداية عهد جديد استهله صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بأداء اليمين الدستورية وفق المادة 60 من الدستور وبخطابه السامي الشامل والجامع أمام مجلسي الأمة والوزراء تحت قبة عبدالله السالم، وحرص سموه على مصلحة الكويت من خلال وضع سموه النقاط على مكامن الخلل والتنبيه إلى الاستحقاقات الوطنية التي كان ينبغي على السلطتين التشريعية والتنفيذية القيام بها لصالح الوطن والمواطنين والتي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، وكذلك تعبير سموه، حفظه الله ورعاه، عن الحزن والألم نتيجة سكوت أعضاء السلطتين عن العبث المبرمج واجتماع كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب، وملف الجنسية وملف العفو وملف رد الاعتبار وغيرها.
نعم، شدد أميرنا المفدى على مسار الإصلاح، حيث قال سموه: «وكأن الأمر أصبح بهذا السكوت يمثل صفقة تبادل المصالح والمنافع بين السلطتين على حساب الوطن ومصالح المواطنين»، وحقيقة علينا جميعا كمواطنين الالتفات إلى كلمات صاحب السمو والالتزام ما حملته من شفافية ونهج بناء لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق وضمان السير على الطريق السليم في بناء كويتنا واستمرار نهضتها الحقيقية، وأن نكون جميعا سندا لسموه في جميع مواقع العمل من خلال الإنجاز والاقتداء بتوجيهاته.
كما أن تركيز سموه على التمسك بالوحدة الوطنية نابع مما يشعر به سموه من تأثير الأزمات والتحديات والأخطار المحيطة بنا، وقول سموه: «علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية أميرنا الراحل طيب الله ثراه».
إن تأكيد صاحب السمو الأمير على أهمية القرب من الجميع «علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث»، وعهد سموه بالتمسك بالدين الحنيف وبالثوابت الوطنية والدستورية وحمل لواء احترام القانون وتطبيقه لمحاربة الفساد وأشكاله إنما يجسد الحرص على مصالح الوطن والمواطنين ومعاني الحفاظ على الكويت عزيزة شامخة، وهذا من نعم المولى عز وجل التي أنعم بها على الكويت وشعبها بأن رزقهم بقيادة منهم يفرحها ما يفرحهم ويحزنها ما يحزنهم وهذا عهدنا بآل الصباح الكرام منذ توليهم مقاليد الإمارة، وهذا ما لمسه الآباء والأجداد ونعيشه نحن اليوم، فهنيئا لنا بقيادتنا وبأميرنا، ونسأل الله تعالى أن يتغمد أميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونقول لصاحب السمو الأمير مبارك علينا وعلى شعبنا أمير الخير ورافع راية التنمية.. ونفخر بمبايعة سموكم «على السمع والطاعة».

MENAFN21122023000130011022ID1107643764

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