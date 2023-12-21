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العهد الجديد ومواصلة المسار الإصلاحي

12/21/2023 2:27:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمت والحمد لله مبايعة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، أميرا للكويت خلفا لأميرنا السابق سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، رحمه الله وطيب الله ثراه.
وفيما مضى من الوقت، لا شك في أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لم يكن غائبا عن المشهد السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي وغير ذلك من الأمور التي تهم الحاكم والمحكوم.
ومن هذا المنطلق، فإنه من الواضح أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لديه الكثير من الخبرة والحكمة والحنكة السياسية التي يستمدها من ماضيه المشرف والتي من خلالها يستطيع أن يدفع بالقرارات والآراء الصائبة نحو المسار الصحيح، وهذا يعني استمرار الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، بمشيئة الله.
وبوجود هذا الاستقرار سيتم البناء والازدهار بسلاسة مستندة إلى أساسات قوية يكون رائدها وقائدها وداعمها هو صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.
ولا بد في المرحلة المقبلة أن يتم انتقاء المسؤولين بعناية فائقة، أهمها معيار الكفاءة فقط، وكذلك لا بد أن يكونوا جادين في العمل الوطني الجديد والمنظم الذي يبشر بالخير للجميع، وفي المقابل يجب إلغاء مبدأ المحسوبية والمجاملة والمصلحة، لأنها من أخطر المفاهيم على كيان الدولة.
ولا بد أن مواصلة عملية تصحيح المسار برعاية صاحب السمو الأمير لإكمال فكر الإصلاح الشامل للدولة، وهذا الإصلاح يحتاج إلى ركائز مهمة، ومنهم المستشارون الماهرون والمخلصون من كافة التخصصات العلمية والأدبية والصحية والاقتصادية والأمنية والسياسية، وغيرها، وكذلك ذوو الخبرة والمبدعون وأصحاب الأفكار والمشاريع البناءة.
فكما تحتاج الدولة الى القائد الذي يضع الأمور في مسارها الصحيح حتى ترتاح النفوس من القلق على مستقبل الوطن، والنفس تحتاج أيضا إلى العقل والعقل يحتاج الى علم والعلم يجمله المال ويطوره، وبالتالي تعم فائدته على البلاد والعباد، ومن حسن الحظ أن الكويت والحمد لله تزخر بهذه العقول النيرة المعطاءة التي ستكون عند استغلالها ركيزة وسندا مهما لدعم التطور والازدهار والرخاء من خلال المسار الإصلاحي الجديد.
هنيئاً لنا بأميرنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.
وأسأل الله تعالى أن يسدد خطاه ويرشده الى الصواب لما فيه خير للبلاد والعباد وأن يعينه على تحمل هذه الأمانة، وأن يحمي الله سبحانه وتعالى الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.

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