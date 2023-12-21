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خطاب لا يشبهه خطاب

12/21/2023 2:27:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بالقلم الأسود: لله البقاء والدوام، رحم الله الوالد الأمير المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير العفو والتواضع والبساطة، صاحب اللفتات الإنسانية والأخلاقية التي افتقدناها في كثير من أمراء وملوك ورؤساء العالم. سمو الشيخ نواف الأحمد الذي ترك ثروة أخلاقية تدرس، بساطته وتواضعه جعله يفضل كرسي المسجد على كرسي العرش، وكلماتنا لن توفي حق فقيد الكويت الغالي. تعازينا الخالصة لأسرة آل الصباح الكريمة والشعب الكويتي كافة، ونبارك لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم، داعين المولى أن يلهمه السداد والتوفيق.
لم تشهد الكويت خطابا ونطقا ساميا كالخطاب الذي ألقاه سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح بعد أدائه اليمين الدستورية في مجلس الأمة إبان توليه مقاليد الحكم، فقد كان الخطاب سابقة تاريخية لم يشبهه أي خطاب سابق لأمراء الكويت.
بكل صراحة، كنا بحاجة إلى مثل هذه الخطابات المباشرة - بدون مجاملات - والتي تعكس ما يدور - في الواقع - بين الناس وأهل الكويت.
لم يخل النطق السامي والخطاب الحازم من التركيز على متابعة سموه لكل ما يجري، وقد شدد على ضرورة بدء إصلاحات شاملة، بدأها بقرار وقف التعيينات والترقيات في الوظائف والمناصب العامة، وهذه أولى خطوات الإصلاح.
فالاستياء والحزم في الخطاب كان واضحا كالشمس ومباشرا ولا يحتاج إلى تأويل، لا تهاون مع الانفلات، ولا تخاذل مع المفسدين. ولا أحد فوق القانون، فمصلحة الكويت وشعبها فوق أي مجلس وحكومة.
تحدث صاحب السمو الأمير بلسان كل مواطن كويتي «شريف»، وهذه بداية تبشرنا بالخير القادم، ومستقبل الكويت الواعد وانطلاقة جديدة لشعب راغد.
بالقلم الأحمر: النطق السامي لم يضع النقاط على الحروف فقط، بل وضع علامات التشكيل على الكلمات كذلك، «والشاطر يفهم».

AljaziAlsenafi@

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