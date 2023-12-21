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خطاب للتاريخ

12/21/2023 2:27:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نبايعك على السمع والطاعة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
لقد كان خطابك السامي يا والدي ويا قائدي خطابا خاطب وجدان الشعب الكويتي بأسره، ولامس قلوب وأفئدة الجميع، حيث حوى مضامين سامية وشفافة وكلمات لامست جوارحنا جميعا ووجدان كل من خطت قدماه هذه الأرض.
خطابك كان زاخرا بمعان وحكم كانت تنتظر من يفك شيفرتها، خطابك تجاوز آفاق المحتوى كان مليئا بالمضامين، لفت الأنظار إلى أهداف وغايات نبيلة.
لقد استشعرنا الحس المسؤول للوجدان الإنساني لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه.
سادت نفوس أبناء الوطن حالة من الترقب الشعبي بعد انقضاء فترة الحداد العام على وفاة أعز الرجال وأنقاهم وأكرمهم الأميرالمغفور له الشيخ نواف الأحمد الصباح، فسمعنا ما يخفف من وطأة حزننا، وكلمات أثلجت صدورنا، وبردت من لظى حرقة أفئدتنا، كلمات طمأنت خوالج نفوسنا، وأجابت عن الكثير من أسئلتنا، فقد كان خطابك السامي يا والدي كالماء الذي أطفأ ما اشتعل في أذهاننا، وما علق في وجداننا.
خطابك والدي ـ حفظك الله ورعاك ـ اتسم بالوضوح واللغة المباشرة، ذلك ومن أجل الحفاظ على الوطن ومكتسباته، يبشرنا بكل ما من شأنه الرقي بالوطن والمواطن. خطابك جاء ليرسم خارطة الطريق لنهضة متجددة في طريق البناء والتنمية، وأجاب عن الكثير من التساؤلات لدى المواطن الكويتي، وامتاز باللغة الواضحة والملتفتة لرؤية الكويت القادمة، فكم استبشرنا خيرا مما ورد في خطابك التاريخي،
الذي تضمن جل اهتماماتك ومشاعرك تجاه الكويت وشعبها، خطابك الذي تضمن لغة صريحة في السعي لبذل كل جهد من أجل أن تكون الكويت متقدمة ومحافظة على نهجها، من أجل حياة أفضل للمواطن ومستقبل حر، فلا مجاملات على حساب الوطن والمواطن، وهذا يدل دلالة واضحة على متابعة سموك مختلف المعوقات التي تحول دون الوصول إلى المستوى المطلوب لتحقيق الأهداف الوطنية.
خطابك ماهو إلا إكمال لمسيرة مشرقة لكويت المستقبل، حيث يمكن أن نستلهم منه خارطة الطريق للعمل والمسؤولية الشاملة المتوقعة من السلطتين ومن أبناء الكويت الأوفياء.
لذا فإننا تلقينا نحن المواطنين هذا الخطاب بكل إيجابية وتفاؤل بمستقبل مشرق ومرحلة تستوجب من الجميع التعاضد والتلاحم مع القيادة الواعية لتحقيق الأهداف السامية التي ذكرتها في خطابك السامي، الذي أكد لنا أيضا الإدراك التام من سموك للهواجس والتطلعات والتحديات التي سيتحتم علينا مواجهتها خلال الفترة القادمة.
إن نبرة الحرص الشديد والثقة في مفردات سموك تجعلنا جميعا واثقين مستأنسين ومتأكدين أن القادم أفضل بإذن الله.

MENAFN21122023000130011022ID1107643761

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