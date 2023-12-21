Friday, 22 December 2023 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نِعم الرائي ونِعم الرؤية

12/21/2023 2:27:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هلل أهل الكويت مواطنين ومقيمين بالكلمة السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت خير خلف لخير سلف بعد توديع أميرها الغالي سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه.
وجاءت الكلمة بصمة تعني هاجس أهل الديرة وما آلت إليه أوضاعها لمعظم مفاصلها، أهمها وأبرزها ما يمس مختلف أحوالها، كما تلمس أوضاع الأمة كافة خلال الفترة السابقة.
وتوقع الجميع تفاؤلا وطموحا مبرمجا للإنجاز المرجو تنفيذه، ما يعني تحقيق مزيد من التقدم في كل أمورنا المعنية عبر الإنجازات والتحصيل المرجو حزمه وعزمه الغني بالتفكير الصح والتدبير الأصح للقضاء على أي سلبيات بالطرق المطلوبة التي تلبي حاجات المواطنين.
كما وردت عبارات بارزة بالخطاب السامي جعلت الجميع يشعر بنبرة تفاؤل بمستقبل أفضل بإذن الله، عبر عزائم المخلصين للكويت تظهر من خلال أنوارها الساطعة بجبين كل بيت، ومعظم طرق وشوارع محافظات الكويت كافة، ومثلها مشاريع البر الكويتي تشجيرا، والبحر الخليجي تطهيرا وحفاظا على أحيائه المائية وإحياء لمستقبله السياحي كثروة بيئية، طبيعية.
هكذا جاء الخطاب السامي لشحذ الهمم ودفع الجميع إلى التحرك في اتجاه العمل على تقدم الوطن وازدهاره، وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي وطموحاته في مستقبل أفضل، وكذلك التركيز على الثروة البشرية التي تمثل العماد الأساسي لتحقيق أي نهضة.
نسأل الله التوفيق والسداد لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ربان سفينة الوطن، وأدام الله على الكويت نعم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، آمين يارب العالمين.

MENAFN21122023000130011022ID1107643760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث