نِعم الرائي ونِعم الرؤية

(MENAFN
- Al-Anbaa) هلل أهل الكويت مواطنين ومقيمين بالكلمة السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت خير خلف لخير سلف بعد توديع أميرها الغالي سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه.
وجاءت الكلمة بصمة تعني هاجس أهل الديرة وما آلت إليه أوضاعها لمعظم مفاصلها، أهمها وأبرزها ما يمس مختلف أحوالها، كما تلمس أوضاع الأمة كافة خلال الفترة السابقة.
وتوقع الجميع تفاؤلا وطموحا مبرمجا للإنجاز المرجو تنفيذه، ما يعني تحقيق مزيد من التقدم في كل أمورنا المعنية عبر الإنجازات والتحصيل المرجو حزمه وعزمه الغني بالتفكير الصح والتدبير الأصح للقضاء على أي سلبيات بالطرق المطلوبة التي تلبي حاجات المواطنين.
كما وردت عبارات بارزة بالخطاب السامي جعلت الجميع يشعر بنبرة تفاؤل بمستقبل أفضل بإذن الله، عبر عزائم المخلصين للكويت تظهر من خلال أنوارها الساطعة بجبين كل بيت، ومعظم طرق وشوارع محافظات الكويت كافة، ومثلها مشاريع البر الكويتي تشجيرا، والبحر الخليجي تطهيرا وحفاظا على أحيائه المائية وإحياء لمستقبله السياحي كثروة بيئية، طبيعية.
هكذا جاء الخطاب السامي لشحذ الهمم ودفع الجميع إلى التحرك في اتجاه العمل على تقدم الوطن وازدهاره، وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي وطموحاته في مستقبل أفضل، وكذلك التركيز على الثروة البشرية التي تمثل العماد الأساسي لتحقيق أي نهضة.
نسأل الله التوفيق والسداد لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ربان سفينة الوطن، وأدام الله على الكويت نعم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، آمين يارب العالمين.
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