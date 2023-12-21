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الكويت.. الأصل والوجود

12/21/2023 2:27:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في البداية، أرفع إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد.
سيدي صاحب السمو الأمير عقب أداء سموه اليمين الدستورية حرص على التأكيد والتذكير بعبارة واحدة ومشتركة ألا وهي «الكويت هي الأصل والوجود وأن «أعمارنا هي في أعمالنا لصالح الوطن»، وهي المعاني نفسها التي كان سموه ذكرها في أبريل الماضي في كلمته بمناسبة العشر الأواخر من رمضان.
سموه، حفظه الله، ومن خلال التأكيد على ان الكويت هي الأصل والوجود بعث برسالة شديدة الوضوح أن الأفراد يرحلون.. والثروات المادية تنضب.. والقيادة الرشيدة من صميم اختصاصاتها التوجيه وتصويب المسار والأخطاء واتخاذ ما تراه لتحقيق ذلك.
من منا لا يخطئ؟ قال صلى الله عليه وسلم: «كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون». ليس العيب أن تخطئ، ولكن العيب - كل العيب - أن تستمر في الخطأ.
المرحلة المقبلة تستوجب استلهام الأولويات من رؤية ولي الأمر صاحب السمو الأمير ومراجعة الواقع من كل جوانبه وإعادة النظر في ملفات التعيينات والجنسية والعفو ورد الاعتبار والعدول عن بعض القرارات والتعاون بين السلطتين كي تعود الكويت إلى دورها الريادي وتواكب تطلعات المواطنين بخطط عمل وبرامج تنفذ على أرض الواقع وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتجسيد العدالة والمساواة، ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول وفوق الجميع.
تعهد سموه، حفظه الله، بأن يكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه محافظا على الهوية والوحدة والثوابت الوطنية واحترام القانون والتصدي للفساد ومحاربة كل أشكاله وأن تعود الكويت لدورها الريادي خليجيا وإقليميا ودوليا، هذه التعهدات أثلجت صدرونا جميعا ونقول لسموه، رعاه الله، السمع والطاعة ونشكركم على حمل المسؤولية الكبيرة والأمانة العظيمة لمواصلة مسيرة سموك الحافلة بالإنجازات ومسيرة الكويت، وسموكم خير خلف لخير سلف.
آخر الكلام: الكويتيون بمختلف توجهاتهم وطوائفهم ومشاربهم قد يختلفون في كل شيء ولكنهم متفقون على بقاء الكويت وعلى قلب رجل واحد، ولاؤهم لأسرة آل الصباح الكرام والدستور الكويتي.

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