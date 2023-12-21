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الجمهور السعودي يتغنى بلاعبة المنتخب الوطني شهيناز جبرين

12/21/2023 2:27:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغنت جماهير اتحاد جدة السعودي، بلاعبة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، شهيناز جبرين، بعدما وضعت بصمتها في خط وسط "العميد".


وتحظى موهبة شهيناز، باهتمام واسع من الصفحات الداعمة لنادي اتحاد جدة وكرة القدم النسوية السعودية بشكل خاص عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث أطلقت عليها الجماهير لقب "مودريتش الإتحاد"، نسبة إلى موهبة الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني.

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