الجمهور السعودي يتغنى بلاعبة المنتخب الوطني شهيناز جبرين
التاريخ
12/21/2023 2:27:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تغنت جماهير اتحاد جدة السعودي، بلاعبة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، شهيناز جبرين، بعدما وضعت بصمتها في خط وسط "العميد".
وتحظى موهبة شهيناز، باهتمام واسع من الصفحات الداعمة لنادي اتحاد جدة وكرة القدم النسوية السعودية بشكل خاص عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث أطلقت عليها الجماهير لقب "مودريتش الإتحاد"، نسبة إلى موهبة الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني.
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