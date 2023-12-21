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منتخب النشامى يحافظ على مركزه بالتصنيف الدولي

12/21/2023 2:27:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على مركزه بالتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم صباح الخميس.

واستقر "النشامى" في المركز 87 عالميا، و13 آسيويا و11 على الصعيد العربي.

ويستعد المنتخب الوطني لنهائيات كأس آسيا المقامة في قطر الشهر المقبل، حيث جاء بالمجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.

ويخوض المنتخب 3 مباريات ودية تحضيرا للبطولة الآسيوية، من خلال مواجهة المنتخب اللبناني في بيروت، ومنتخبا قطر واليابان في الدوحة.

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