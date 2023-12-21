منتخب النشامى يحافظ على مركزه بالتصنيف الدولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على مركزه بالتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم صباح الخميس.
واستقر "النشامى" في المركز 87 عالميا، و13 آسيويا و11 على الصعيد العربي.
ويستعد المنتخب الوطني لنهائيات كأس آسيا المقامة في قطر الشهر المقبل، حيث جاء بالمجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.
ويخوض المنتخب 3 مباريات ودية تحضيرا للبطولة الآسيوية، من خلال مواجهة المنتخب اللبناني في بيروت، ومنتخبا قطر واليابان في الدوحة.
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