الكشف عن الفائزين بطولة الاردن للسباقات الرقمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت الاردنية لرياضة السيارات الفائزين في بطولة الاردن للسباقات الرقمية، 2023.
وجاء المتسابق غيث ابو طاعة في المركز الأول في الترتيب العام، ولحق به المتسابق مالك فحماوي في المركز الثاني، وجاء المتسابق معاذ الشيشاني في المركز الثالث.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة من المتسابقين الموهوبين وسط أجواء تحاكي عالم سباقات السيارات الحقيقي بدقة غير مسبوقة بفضل الشراكة مع واحدة من أكثر ألعاب محاكاة القيادة تقدما عبر الإنترنت.
واستخدام أحدث الأجهزة والبرامج المتطورة المتمثلة بمنصات وأدوات محاكاة السبا
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