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الكشف عن الفائزين بطولة الاردن للسباقات الرقمية

12/21/2023 2:27:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت الاردنية لرياضة السيارات الفائزين في بطولة الاردن للسباقات الرقمية، 2023.
وجاء المتسابق غيث ابو طاعة في المركز الأول في الترتيب العام، ولحق به المتسابق مالك فحماوي في المركز الثاني، وجاء المتسابق معاذ الشيشاني في المركز الثالث.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من المتسابقين الموهوبين وسط أجواء تحاكي عالم سباقات السيارات الحقيقي بدقة غير مسبوقة بفضل الشراكة مع واحدة من أكثر ألعاب محاكاة القيادة تقدما عبر الإنترنت.
واستخدام أحدث الأجهزة والبرامج المتطورة المتمثلة بمنصات وأدوات محاكاة السبا

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