الوحدات ينهي عقد مدربه جابر بالتراضي
التاريخ
12/21/2023 2:27:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أنهى نادي الوحدات عقد مدرب فريق كرة القدم، العماني رشيد جابر بالتراضي، خلال اجتماع مجلس إدارة النادي الخميس.
جاء ذلك بعد تراجع المستوى والنتائج لفريق الوحدات، أبرزها وداعه من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والتعامل في الجولة الحادية عشرة بدوري المحترفين مع شباب العقبة.
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