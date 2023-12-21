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الوحدات ينهي عقد مدربه جابر بالتراضي

12/21/2023 2:27:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أنهى نادي الوحدات عقد مدرب فريق كرة القدم، العماني رشيد جابر بالتراضي، خلال اجتماع مجلس إدارة النادي الخميس.

جاء ذلك بعد تراجع المستوى والنتائج لفريق الوحدات، أبرزها وداعه من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والتعامل في الجولة الحادية عشرة بدوري المحترفين مع شباب العقبة.

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