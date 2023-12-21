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حكم تاريخي من محكمة العدل الأوروبية بخصوص بطولة دوري السوبر

12/21/2023 2:27:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، في حكم تاريخي قد يغير الطريقة التي تدار بها كرة القدم، أن الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" خالفا قانون الاتحاد الأوروبي عندما منعا إنشاء ما يسمى بدوري السوبر الأوروبي.

وتعرضت الأندية الأوروبية التي هددت بتشكيل بطولة منفصلة، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق بين المشجعين الغاضبين، للتهديد بعقوبات من اليويفا إذا مضت قدما في خطتها مما أدى إلى انسحاب تسعة منها.

وفي حكمها قالت المحكمة العليا الأوروبية إن "فيفا" و"يويفا" أساءا استخدام نفوذهما بمنع الأندية من المنافسة في دوري السوبر الأوروبي، ورغم ذلك فهذه البطولة ربما لم تتم الموافقة عليها بعد، نظرا لأن المحكمة لم تمنحها هذا الحق على وجه الدقة.

وينظم اليويفا المسابقات الأوروبية لكرة القدم منذ ما يقرب من 70 عاما ويرى أن مشروع دوري السوبر الأوروبي يمثل تهديدا لدوري أبطال أوروبا المربح له والذي تتأهل له الأندية على أساس الجدارة.

وأعلنت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وتسعة أندية أوروبية كبرى أخرى تأسيسها بطولة مغلقة منفصلة في أبريل 2021، لكن هذه الخطوة انهارت في غضون 48 ساعة بعد احتجاجات الجماهير والحكومات واللاعبين التي أجبرت أندية مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد على الانسحاب.

وزعمت شركة "إيه 22" للتطوير الرياضي، التي تأسست لإنشاء دوري السوبر الأوروبي، أن احتكار "يويفا" و"فيفا" لمسابقات كرة القدم يمثل انتهاكا لقانون المنافسة وحرية الحركة بالاتحاد الأوروبي.

وقال بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي للشركة: لقد كسبنا حق المنافسة. لقد انتهى احتكار "يويفا". كرة القدم حرة. الأندية الآن بدون أي تهدد بالعقوبات وتمتلك الحرية لتحديد مستقبلها.

وقال "يويفا" إن الحكم لا يعني تأييدا أو مصادقة على دوري السوبر الأوروبي. وأضاف في بيان: يثق الاتحاد من قوة قواعده الجديدة وعلى وجه التحديد امتثاله لكافة القوانين واللوائح الأوروبية ذات الصلة.

وجاء في حكم المحكمة أنه يتعين على "فيفا" و"يويفا": الامتثال لقواعد المنافسة واحترام حرية التنقل. وأضاف الحكم: قواعدهم المتعلقة بالموافقة والرقابة والعقوبات يجب أن تعتبر بمثابة قيود غير مبررة على حرية تقديم الخدمات.

وأتبع: هذا لا يعني أن بطولة مثل مشروع دوري السوبر الأوروبي يجب بالضرورة أن تتم الموافقة عليها".

وخلصت المحكمة بعد أن سُئلت بشكل عام عن قواعد الاتحادين بأنها "لم تحدد بدقة مصير هذا المشروع في حكمها".

وبعد انهيار خطة إنشاء دوري السوبر الأوروبي تبقت ثلاثة أندية فقط، لكن يوفنتوس اختار الانسحاب في وقت سابق من هذا العام بعد استقالة رئيسه السابق أندريا أنييلي، أحد الشخصيات التي كانت تقف خلف المشروع، ومجلس إدارته في نوفمبر 2022.

ولا يزال ريال مدريد وبرشلونة يأملان في إطلاق البطولة، وقد رفعا دعوى قضائية بهذا الشأن أمام محكمة إسبانية التي طلبت لاحقا التوجيه من المحكمة الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها.

وستنظر المحكمة الإسبانية الآن في حكم المحكمة الأوروبية، حيث يمكن للقاضي تطبيق حكمها على وقائع القضية.

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