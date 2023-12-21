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أولمبياد باريس.. أكبر تحديات ديوكوفيتش

12/21/2023 2:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- عزز الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نجم كرة المضرب العالمية، رصيد ألقابه في العام 2023، بعدما أضاف ثلاثة ألقاب جديدة في "الغراند سلام"، معادلا الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى بواقع (24 لقبا)، إلى جانب صدارته التصنيف العالمي لأكثر من 400 أسبوع.
وسيبقى العام 2023 خالدا في سجلات كرة المضرب، باعتباره العام الذي رفع فيه ديوكوفيتش الرقم القياسي للرجال في ألقاب البطولات الأربع الكبرى إلى 23، ثم 24، وهو الرقم القياسي المطلق الذي سجلته الأسترالية مارغريت كورت في الستينيات والسبعينيات.
كما شهد العام، رفع ديوكوفيتش الرقم القياسي للألقاب في بطولة الماسترز الختامية إلى سبعة، وفي دورات ماسترز الألف نقطة إلى 40 لقبا، كما أنه العام الذي حقق فيه الإنجاز المذهل بتجاوز 400 أسبوع على رأس التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين، وكذلك إنهى الموسم في الصدارة للعام الثامن في مسيرته الاحترافية، وربما يكون الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز، اللاعب الوحيد الذي حرم ديوكوفيتش من الألقاب الأربعة في الغراند سلام في عام واحد، عندما توج بلقب بطولة ويمبلدون عقب "نهائي ملحمي".
وأشاد الصربي بإنجازاته حتى قبل المباراة النهائية لبطولة الماسترز الختامية في تورينو، بقوله: "لقد قضيت موسما مثاليا تقريبا في البطولات الأربع الكبرى، وأنهيت العام في المركز الأول عالميا، وحققت جميع الأهداف التي حددتها لنفسي، وحطمت العديد من الأرقام القياسية، وكتبت تاريخ هذه الرياضة، أنا سعيد بموسمي".
وفي سن السادسة والثلاثين، يحفظ ديوكوفيتش نفسه عن ظهر قلب ويعرف جيدا كيف يدير مواسمه، فهو يلعب عددا أقل من الدورات مقارنة بأفضل أيامه، ولكنه يستفيد من معرفته وخبرته الكبيرة في المواعيد الكبيرة، حيث يوضح ديوكوفيتش "أن العام 2023 أحد أفضل المواسم في مسيرتي، لكن حقيقة أنني فزت بثلاث من البطولات الأربع الكبرى ولعبت نهائي البطولة الرابعة، ليس بالضرورة أن يكون أفضل موسم في حياتي، ومع ذلك فهذا أمر جميل جدا"، حيث تركت المنافسة الكبيرة التي واجهها من الإسباني ألكاراز والإيطالي يانيك سينر والدنماركي هولغر رونه، تأثيرا كبيرا على حوافز الصربي وحماسته. وأشار: "خسارة نهائي بطولة ويمبلدون كانت فرصة عظيمة لإعادة ترتيب أوراقي، لقد أغضبني ذلك كثيرا لدرجة أنني كنت في حاجة إلى الفوز بكل شيء خلال الجولة الأميركية بعد ذلك".
وإلى حلمه الذي لم يتحقق بعد في الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد، يضاف الذهب الأولمبي في العام 2024، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص سجله الاستثنائي، بعدما حصل على الميدالية البرونزية في منافسات الفردي العام 2008 في بكين.
ويؤكد ديوكوفيتش أن الألعاب الأولمبية في باريس هي أحد أهدافه الرئيسية للعام المقبل، بالإضافة إلى البطولات الأربع الكبرى والماسترز، مشددا: "ستكون الروزنامة مزدحمة جدا، وسننتقل من الأرضية الأكثر بطئا، الترابية، إلى الأسرع وهي العشب، ثم نعود إلى الأبطأ. سيكون وقتا صعبا جدا من الموسم".
وكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبيلاروسية آرينا سابالينكا، حصلا على جائزة بطل العالم للرجال والسيدات على الترتيب من قبل الاتحاد الدولي للتنس عن العام 2023، تقديرا للموسم الرائع الذي قدمه كل منهما، حيث قدم الاتحاد عدة جوائز إلى 11 لاعبا في مختلف الفئات، منها زوجي الرجال والسيدات وتنس الكراسي المتحركة وتنس الناشئين.
وسلط الاتحاد الدولي للتنس، الضوء على النجاحات التي حققها المصنف الأول عالميا في فئة الرجال خلال العام الحالي، الذي توج فيه بطلا لأستراليا المفتوحة ورولان غاروس وأميركا المفتوحة، مما جعله اللاعب الأكثر حصولا على الألقاب في البطولات الأربع الكبرى (24 لقبا)، متفوقا على الإسباني رافائيل نادال (22 لقبا).
بينما فازت سابالينكا، التي ارتقت لصدارة التصنيف هذا العام قبل أن تتراجع للوصافة، بأول بطولة كبرى لها في أستراليا المفتوحة ووصلت إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة، وبالإضافة إلى ذلك، وصلت إلى الدور نصف النهائي في رولان غاروس وويمبلدون.
وأشار ديوكوفيتش أن هذا التكريم جاء تتويجا لسنة مليئة بالنجاحات، قائلا: "إنهاء العام في المركز الأول في العالم، هو حلم كل لاعب تنس. إنها واحدة من أصعب الأشياء في رياضتنا، الفوز بالبطولات الكبرى وحصولك على المركز الأول في العالم، ربما يكونان قمة هذه الرياضة".-(وكالات)

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