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صدام ناري بين ليفربول وآرسنال.. وتوتنهام يسعى لمواصلة صحوته

12/21/2023 2:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لندن- يلتقي، اليوم، فريقا أستون فيلا وشيفيلد يونايتد عند الساعة 11 مساء في ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
ويخوض أستون فيلا مواجهة سهلة نسبيا أمام شيفيلد يونايتد، متذيل الترتيب برصيد 8 نقاط، حيث يتطلع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري لمواصلة انتفاضته من خلال تحقيق فوزه الرابع على التوالي والسادس في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة.
وحال فوزه على شيفيلد، وهو أمر وارد بشكل كبير، سيتصدر أستون فيلا القمة لعدة ساعات، انتظارا لنتيجة مواجهة ليفربول وأرسنال، وربما تظل صدارته للمسابقة دائمة، حال انتهاء لقاء "آنفيلد" بالتعادل.
ورغم ذلك، تبدو المفاجآت واردة من شيفيلد، الذي يهدف إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب "فيلا بارك"، في ظل ابتعاده بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان بالمسابقة.
وفي ظل استمرار لعبة الكراسي الموسيقية بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المرحلة الماضية، ربما تشهد المسابقة منعطفا جديدا في سباق المنافسة على القمة خلال هذه المرحلة، التي انطلقت أمس بمواجهة متأخرة بين كريستال بالاس وبرايتون.
وأسفرت المرحلة الـ17 للبطولة عن اعتلاء أرسنال صدارة الترتيب على حساب ليفربول، الذي تراجع للوصافة، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة عند الساعة 8:30 من مساء غد على ملعب (آنفيلد) في قمة مباريات المرحلة.
وازداد الصراع على المقدمة، بعدما استغل أرسنال تعثر ليفربول، الذي تعادل بدون أهداف مع ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية، ليصعد إلى القمة بفضل فوزه الثمين 2-0 على ضيفه برايتون.
وبات أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004، على عرش الصدارة حاليا برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، الذي يرغب أيضا في الظفر بلقب البطولة العريقة، والتي غابت عنه في المواسم الثلاثة الماضية.
ودخل أستون فيلا السباق بقوة عقب انتصاره الصعب 2-1 على مضيفه برينتفورد في المرحلة الماضية، ليتقدم للمركز الثالث برصيد 38 نقطة وبفارق الأهداف خلف ليفربول.
ويرغب ليفربول في عودة انتصاراته على أرسنال، بعدما عجز عن تحقيق ذلك في الموسم الماضي، الذي شهد خسارته 2-3 من "المدفعجية" في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن يتعادل معه 2-2 في "آنفيلد".
وقبل مواجهتي الموسم الماضي، كان ليفربول يملك اليد العليا دائما في مبارياته مع أرسنال بالمسابقة، بعدما سبق أن فاز عليه في لقاءاتهما الأربعة السابقة.
وفي المقابل، يبحث أرسنال عن تحقيق انتصاره الأول في ملعب ليفربول ببطولة الدوري منذ 2 أيلول (سبتمبر) من العام 2012، عندما فاز 2-0 تحت قيادة مدربه الفرنسي الأسبق أرسين فينغر، ليعجز بعدها عن تحقيق أي فوز في آخر 10 لقاءات بينهما في آنفيلد بالمسابقة، حيث حقق خلالها ليفربول 7 انتصارات، بينما تعادلا في 3 لقاءات.
ويدرك لاعبو أرسنال أن الفوز على ليفربول في تلك المواجهة، سيدعم كثيرا حظوظ الفريق في التتويج باللقب هذا الموسم، حيث سيبتعد حينها بفارق 4 نقاط أمام فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي يعد أقوى منافسيه للفوز بالبطولة بالاشتراك مع مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع حاليا، الذي يتأخر عن الفريق اللندني قبل انطلاق تلك المرحلة بفارق 5 نقاط.
في المقابل، يغيب مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، عن تلك المرحلة، بعدما تأجلت مباراته ضد ضيفه برينتفورد، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.
ويطمح فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في العودة إلى المسابقة المحلية وهو متوج بلقب مونديال الأندية، حيث يواجه فلومينينسي البرازيلي في المباراة النهائية للمسابقة اليوم.
ويسعى توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة، لاستمرار صحوته في المسابقة وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في مواجهة إيفرتون، المنتفض هو الآخر بالبطولة.
ولن يكون إيفرتون بالصيد السهل للفريق اللندني، بعدما فاز بمبارياته الأربع الأخيرة، ليصبح في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، علما بأنه تعرض لخصم 10 نقاط من رصيده بالبطولة في وقت سابق بسبب انتهاكه قوانين اللعب المالي النظيف.
وعقب تحقيقه فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة، يحل مانشستر يونايتد، صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة ضيفا على ويستهام يونايتد، الذي يحتل المركز الثامن، بفارق نقطة خلف فريق الشياطين الحمر.
ويطمح الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، لاستغلال التعادل الذي حققه فريقه من ملعب ليفربول في المرحلة الماضية، رغم الغيابات العديدة التي عانى منها، للبناء على لقاءات الفريق المقبلة، في ظل سعيه للتقدم للمراكز الأربعة الأولى المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ويلعب فولهام، المنتشي بصعوده إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، مع ضيفه بيرنلي، ويلتقي لوتون تاون مع ضيفه نيوكاسل، ونوتنغهام فورست مع بورنموث غدا.
وتختتم لقاءات المرحلة، بلقاء تشيلسي، الصاعد أيضا للمربع الذهبي في كأس الرابطة، مع مضيفه وولفرهامبتون، حيث يحاول الفريق الأزرق، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 22 نقطة، التقدم نحو مراكز المقدمة للعودة مجددا للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.-(وكالات)

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