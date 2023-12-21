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نهائي تاريخي بين السيتي وفلومينينسي.. وشبح أوراوا يحاصر الأهلي

12/21/2023 2:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جدة- يستعد الأهلي المصري لخوض مباراة المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023، عندما يلاقي نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني عند تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، فيما يتنافس مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي على اللقب وذلك عندما يلتقيان عند الساعة 9 مساء في ستاد "الجوهرة المشعة".
ويلتقي مانشستر سيتي -الفريق المملوك إماراتيا والذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ومن بعده كأس السوبر الأوروبية عندما أضافهما إلى لقبي الدوري الممتاز والكأس الإنجليزية- في المباراة النهائية مع بطل ليبرتادوريس، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها الفريقان بمونديال الأندية.
ويقول الإسباني بيب غوارديولا -الذي يطمح بأن يصبح أول مدرب يحرز لقب المسابقة أربع مرات، بعد أن قاد مواطنه برشلونة إلى لقبي 2009 و2011 وبايرن ميونخ الألماني إلى لقب 2013: "الآن سنحاول الفوز لكي نختم الموسم بطريقة مثالية"، حيث يرغب غوارديولا بفض شراكة الرقم القياسي في عدد الألقاب بالمسابقة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني.
واستقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الحكم البولندي سزيمون مارسينياك لإدارة نهائي مونديال الأندية، حيث ضرب مانشستر سيتي الإنجليزي موعدا مع نظيره فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني 3-0، فيما تأهل فلومينينسي إلى النهائي، بعدما فاز على الأهلي المصري 2-0.
يذكر أن الحكم البولندي، هو من أدار مواجهة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، كما سبق له أن أدار نهائي كأس العالم (قطر 2022) بين فرنسا والأرجنتين، كما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.
ومن جانبه، يواجه فريق الأهلي نظيره أوراوا ريدز الياباني على المركز الثالث والميداليات البرونزية في كأس العالم للأندية، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في مدينة جدة، ويسعى الطرفان لصعود منصة التتويج وتحقيق المركز الثالث في آخر نسخة من مونديال الأندية بالنظام الحالي، بعد قرار رفع عدد الفرق المشاركة فيها إلى 32 فريقا في النسخة المقبلة للعام 2025.
ولم ينجح الأهلي في بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، حيث يعد الأهلي من أكثر الفرق مشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وظفر بالميدالية البرونزية 3 مرات من قبل، أعوام 2006 و2020 و2021، ويطمح في تحقيق المركز الثالث للمرة الرابعة من أجل تعويض جماهيره، التي كانت تأمل برؤيته في المباراة النهائية.
ويقود المدير الفني السويسري مارسيل كولر كتيبة الأهلي، الذي يعول على مجموعة من النجوم؛ أبرزهم الحارس محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود كهربا وحسين الشحات وإمام عاشور والجنوب أفريقي بيرسي تاو والتونسي المخضرم علي معلول.
أما أوراوا الذي يشارك في البطولة للمرة الثالثة بعد العامين 2007 و2017، فقد سبق له تحقيق المركز الثالث مرة واحدة في نسخة العام 2007 عندما تغلب على النجم الساحلي 4-2 بركلات الترجيح.
ويدرب الفريق الياباني المدرب البولندي سكورزا، ويبرز في صفوفه كل من الحارس الخبير نيشيكاوا والمدافعين النرويجي هويبراتن والدنماركي شولز، بالإضافة إلى أوكوبو وسيكيني وناكاجيما والغيني جوزيه كانتي.
والتقى الفريق الياباني مع ممثلي قارة أفريقيا على مستوى كأس العالم للأندية خلال مناسبتين سابقتين، في العامين 2007 و2017، وكانت أفضل إنجازات الميدالية البرونزية، ففي المرة الأولى حقق أوراوا فوزا على فريق النجم الساحلي التونسي بطل أفريقيا آنذاك بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.
وفي المباراة الثانية بالإمارات العام 2017، حسم أوراوا مباراته أمام الوداد المغربي بنتيجة 3-2، ليضمن الحصول على المركز الخامس، بينما جاء بطل أفريقيا الأسبق سادسا في الترتيب النهائي للبطولة.
ومن باب المفارقة، فإن فريقي النجم والوداد تأهلا إلى مونديال الأندية في المرتين على حساب الأهلي المصري، وبات الأخير يمتلك فرصة ذهبية لرد اعتبار أفريقيا أمام أوراوا، الذي لا يعرف التعثر أمام فرق القارة السمراء.
وأسند "الفيفا" مهمة إدارة مباراة الأهلي وأوراوا إلى الحكمة الأميركية توري بينسو، حيث سبق لها إدارة مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في انطلاق مونديال الأندية، ويعاونها بروك مايو وكاثرين نيسبيت، والحكم الرابع الكونغولي جان جاك ندالا.-(وكالات)

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