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هل ستتمكن مؤقتة الكراتيه من المحافظة على إنجازات اللعبة؟

12/21/2023 2:27:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- دخل اتحاد الكراتيه منحى جديدا، بعد أن قدم رئيسه مازن قطب استقالته من منصبه إلى اللجنة الأولمبية يوم 10 من الشهر الحالي، قبل أن تتبعه استقالة 5 من أعضاء مجلس الإدارة، وهم رغد الفاعوري ومنار شعث وزيد الزيتاوي وفاتن عواد وخالد يوسف.
ووفق التعليمات، فإن استقالة الرئيس و5 من أصل 9 أعضاء الإدارة، يفرض على اللجنة الأولمبية إعلان حل مجلس الاتحاد، تمهيدا لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، لحين إجراء انتخابات جديدة بعد الانتهاء من أولمبياد باريس 2024.
ولم يقدم 3 من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد استقالاتهم من المجلس، وهم إسماعيل البطوش وعامر أبو عفيفة وصالح حماد، تمسكا بالإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة عربيا وآسيويا وعالميا، خصوصا فيما يتعلق بإنجازات المنتخب الوطني الأول.
ورغم الاستقالات، يسعى الاتحاد لمواصلة عمله وفق الخطة المرسومة سابقا؛ حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إنجاز بطولات محلية وتصفيات منتخبات وطنية، وفحوصات الترقية، بانتظار إعادة تشكيل الاتحاد، بحثا عن مزيد من الإنجازات للكراتيه الأردنية.
وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكراتيه السابق كان قد قدم استقالته في العام 2020، وهو ما يطرح تساؤلا مهما، حول ما إذا كانت الاستقالات وتشكيل لجنة مؤقتة، ستخدم اللعبة في الفترة المقبلة.
وقال إسماعيل البطوش عضو مجلس اتحاد الكراتيه، في حديثه لـ"الغد": "لم أتقدم باستقالتي وتمسكت أنا وعضوان آخران بعضويتي من أجل المصلحة العامة للاتحاد والمنتخبات الوطنية، وما يقلقنا هو وضع المنتخبات الوطنية مستقبلها، بعد الإنجازات التي تحققت بقيادة المدرب محمد إبراهيم، حيث إن عدم الاستقرار سيؤثر سلبا على الكوادر الفنية والمنتخبات والحكام وفحوصات الترقية كافة".
وأضاف "الآن سيصار إلى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، ومن ثم إجراء انتخابات بعد أولمبياد باريس 2024، ونأمل أن تكون الفترة المقبلة في صالح اللعبة".
وقطع اتحاد الكراتيه، مؤخرا، أشواطا كبيرة على الأصعدة كافة، ونال المنتخب الوطني إشادة من الاتحادات العالمية والعربية والآسيوية، على ضوء الإنجازات التي حققها وأدخلته التاريخ من أوسع أبوابه، بعد رحلة من الإبداع والتميز في مشاركات خارجية عدة، عكست التطور الكبير الذي أصاب اللعبة.
وبعد سلسلة من الإنجازات الخارجية، ولا سيما في بطولات الدوري العالمي وبطولة العالم، حققت الكراتيه إنجازا غير مسبوق، يتمثل في فوز لاعبي المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، بجائزة Grand Winners "الفائزون الكبار" لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم، والتي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام.
ونال المصاطفة، جائزة "الفائزون الكبار" ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم، بعد تحقيقه 3 ميداليات في جولات الدوري العالمي للعام الحالي، من بينها ذهبيتان وبرونزية واحدة، كما فاز الجعفري بالجائزة ذاتها لمنافسات وزن تحت 84 كغم بعد فوزه أيضاً بذهبيتين وبرونزية في جولات الدوري العالمي، والذي تكون من 4 جولات أقيمت في كل من مصر واليابان والمغرب وايرلندا.
وكان المنتخب الوطني للكراتيه قد نجح في حصد ميدالية ذهبية عن طريق اللاعب حسن مصاروة، وأخرى برونزية من خلال اللاعب عبدالرحمن المصاطفة في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري العالمي والتي استضافتها العاصمة الإيرلندية دبلن.
وأسهمت الإنجازات التي حققتها الكراتيه الأردنية خلال الفترة الأخيرة، في وضع اسم الأردن في مقدمة دول العالم في هذه اللعبة، وجاءت ثمرة لتضافر جهود الجميع من لاعبين ومدربين وإداريين وأهالي اللاعبين.

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