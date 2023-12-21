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اختبار ودي متجدد لمنتخب الرجبي أمام نظيره المصري اليوم

12/21/2023 2:27:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- يخوض المنتخب الوطني للرجبي للرجال بفئة 15 لاعبا، اختبارا وديا متجددا مع نظيره المنتخب المصري بمدينة الإسكندرية المصرية، ظهر اليوم، ضمن إطار تحضيرات المنتخبين لخوض الاستحقاقات الدولية للموسم الجديد.
وخسر المنتخب الوطني مباراته الأولى مع "الفراعنة" بنتيجة (11-17)، بعدما تقدم في بداية المباراة (6-0) قبل أن يخسر المباراة في نهايتها.
ويقول المدير الفني للمنتخب الوطني أحمد حموقة، في حديثه لـ"الغد": "قدمنا مباراة جميلة اتسمت بالقوة والندية والتكتيك العالي، تقدمنا في النصف الأول، لكن ارتفاع وتيرة المباراة في النصف الثاني منح المنتخب المصري فرصة التقليص والتقدم، رغم أننا كنا قريبين من الفوز في اللحظات الأخيرة للمباراة".
وتابع: "فخورون بالمستوى الفني والتكتيكي والبدني المرتفع الذي ظهر عليه المنتخب الوطني في أرض الملعب، بعدما أشركنا عناصر جديدة على المستوى الدولي لإكسابهم الخبرات، وكانوا على قدر المسؤولية"، مثمنا جهود الاتحاد المصري في الاستضافة، ومؤكدا أهمية تعزيز سبل التعاون بين الاتحادين.
واختتم: "نتطلع إلى تقديم مباراة أخرى كبيرة، خاصة وأننا عملنا على معالجة الأخطاء السابقة التي ظهرت في المباراة الأولى".
وتضم بعثة المنتخب الوطني، المدير الفني أحمد حموقة ومساعده معتز الماجد والمسؤول الإداري أمجد دويك والمعالج حذيفة لافي والحكم فريح قعوار، إلى جانب اللاعبين: عمر بكر، زيد الكيلاني، حسني أبزاخ، شامل شابسوغ، ناصر السعدون، مصعب أبزاخ، آدم خمش، إبراهيم جانبك، محمد زقصاو، زيور حاتقواي، عزت ياسين، إسماعيل جانبك، راكان ابزاخ، عمر حجبي، علي جاويش، صادق قاحوش، أحمد أبو الفيلات، إسماعيل أبو وردة، معتز مقبول، وسيم الحمصي، أحمد أبو طربوش، وعبدالحكيم المناصرة.
ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني، من خلال خوض المباريات الودية، إلى إشراك اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة في المباريات السباعية، فضلا عن تجنيب اللاعبين فترات الانقطاع الطويلة عن خوض المنافسات مع غياب تنظيم البطولات.
وجدير ذكره، أن الرجبي يراهن على اتفاقيات التعاون المشترك مع دول الجوار، لتطبيق خطة تأهيل الرجبي بفئة 15 لاعبا، بعيدا عن التقويم السنوي للبطولات الضئيلة التي يقيمها الاتحاد الآسيوي.

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