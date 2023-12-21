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مهاجم الفيصلي على أبواب إنجاز آسيوي معنوي.. عوض مستمر في ماليزيا

12/21/2023 2:27:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
مهاجم الفيصلي على موعد مع لقب معنوي آسيوي
 بات مهاجم فريق الفيصلي لكرة القدم رزق بني هاني، على موعد مع إنجاز معنوي آسيوي، عندما اقترب من الفوز بلقب أفضل هدف في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.
واختير هدف بني هاني في مرمى الشارقة، لينافس على جائزة أجمل هدف في الجولة، في الاستفتاء الجماهيري الذي عرضه الاتحاد الآسيوي على موقعه.
وينتظر أن يغلق باب التصويت مساء اليوم، حيث يواصل بني هاني التقدم بقوة نحو إحراز هذا اللقب المعنوي، في ظل تصدره التصويت.
انتهاء عقد القزعة مع شباب الأردن
 انتهى عقد لاعب فريق شباب الأردن لكرة القدم شوقي القزعة، مع ناديه، بنهاية مرحلة الذهاب من الدوري.
ولم يحسم القزعة موضوع تجديد عقده، رغم أن المؤشرات ترجح رحيله عن شباب الأردن.
إنجاز جديد للمدرب الكتة في العراق
 نجح المدرب الأردني لحراس مرمى فريق نفط ميسان العراقي لكرة القدم عبدالرؤوف الكتة، في تحقيق إنجاز جديد، عندما حصل حارس مرمى الفريق أمجد رحيم على جائزة أفضل حارس مرمى في الشهر، بعد أن حافظ على نظافة شباكه خلال 7 مباريات.
وجاء تألق حارس المرمى، ليعكس الجهد الكبير الذي يبذله الكتة في سبيل تطوير المستوى الفني لحراس المرمى.
يشار إلى أن الجهاز الفني لنفط ميسان العراقي الذي يقوده الأردني هيثم الشبول، يتوقع أن يعود إلى عمان نهاية الشهر الحالي، في ظل التوقف المنتظر للدوري بسبب قرب انطلاق منافسات كأس آسيا.
منتخب الكرة يحافظ على المركز 87 عالميا
 حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم، على المركز 87 عالميا، في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي "فيفا" أمس.
كما احتل المنتخب في التصنيف الجديد المركز 13 آسيويا و11 عربيا.
فادي عوض يجدد عقده مع "بي دي أر أم" الماليزي
 جدد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم فادي عوض، عقده مع فريق بي دي ار أم الماليزي، للعب في صفوفه لموسمين مقبلين.
واتفق عوض مع النادي الماليزي على تجديد العقد لعامين، علما أن عوض عاد إلى عمان، للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني الذي يستعد لكأس آسيا.
نصار تلتقي موظفي اتحاد الكرة
 التقت الأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار، الثلاثاء الماضي، بموظفي الاتحاد، وذلك لتوجيه الشكر لهم على ما قدموه خلال العام الحالي، مطالبة إياهم بمزيد من الجد والاجتهاد، بحثا عن مزيد من الخدمات للكرة الأردنية.
وتفاجأ عدد من الموظفين بدعوتهم لهذا الاجتماع، ما دفع البعض منهم للتكهن بأسباب هذا الاجتماع المفاجئ، حيث ذهب البعض إلى التنبؤ برغبة الأمين العام بالرحيل عن الاتحاد، وأنها جاءت لوداعهم، فيما تنبأ البعض الآخر بوجود مكافآت للموظفين، فيما نجح البعض في التكهن بالسبب والتنبؤ بأن الأمين العام تريد توجيه الشكر إليهم بمناسبة قرب انتهاء العام الجديد.
قطيشات يواصل تألقه ويعود من العراق بإشادة جديدة
 يواصل خبير كرة القدم والمحاضر الأمني أحمد قطيشات، حصد عبارات الإطراء والإشادة، بعد نجاحه في الإشراف على دورة أمن وسلامة الملاعب التي اختتمت في البصرة، بمشاركة عدد من المنسقين الأمنيين.
وأشرف قطيشات كمحاضر رئيسي على الدورة التي أقيمت في العراق، بمشاركة 22 شخصية، وبتنظيم من وزارة الداخلية العراقية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوربي الاستشارية.
ولاقت الدورة عبارات الإطراء، في ظل المعلومات القيمة التي قدمها قطيشات الذي بات خبيرا في هذا المجال، بدليل إشرافه على أكثر من دورة مهمة في هذا الإطار عقدت خارج الأردن.
لاعبو الأندية يبدأون إجازة طويلة ويستعدون للصدامات
 بدأ لاعبو أندية المحترفين لكرة القدم، ممن أنهوا مباريات مرحلة الذهاب في الدوري، إجازة طويلة، في ظل توقف التدريبات والمنافسات، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا، بانتظار العودة للتدريبات بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين، استعدادا لمرحلة الإياب من الدوري.
ويتوقع أن تشهد فترة الإجازة، صدامات كبيرة بين اللاعبين والإدارات، بسبب المستحقات المالية المتأخرة، ما قد يعطل انتظام تدريبات عدد من الأندية.
وكشف أحد اللاعبين أنه وزملاءه اتفقوا على زيادة الضغط على الإدارة، لتأمين مستحقاتهم المتأخرة، أو مواجهة الاحتجاب عن التدريبات، ومن ثم الاستعداد لاستقبال الشكاوى.
إلى ذلك، تساءل لاعبون عجبرين تغيب عن موقعة الاتحاد والنصر بالدوري السعودي
ن سبب عدم إفصاح اتحاد الكرة عن قرارات لجنة أوضاع اللاعبين، المتعلقة بشكاوى سابقة لهم ضد أنديتهم، مطالبين بسرعة إصدار الأحكام في الشكاوى، وما أكثرها.
تغيب المحترفة الأردنية في صفوف فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم شهناز جبرين، عن موقعة فريقها أمام النصر المقررة غدا، في ختام منافسات مرحلة الذهاب من الدوري النسوي السعودي الممتاز.
ويأتي غياب جبرين بسبب حصولها على 3 بطاقات صفراء، علما أن جبرين تعد من اللاعبات المؤثرات في الاتحاد، وتتولى أيضا قيادة الفريق في المباريات.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني في الترتيب برصيد 13 نقطة، خلف فريق النصر 18، علما أن الأردنية ملك شنك تتولى حراسة مرمى الاتحاد، فيما تقود الأردنية ميساء جبارة هجوم النصر.

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