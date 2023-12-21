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الشرطة وقطر يرفعان عدد الفرق المشاركة بـطائرة الأندية العربية

12/21/2023 2:27:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - ارتفع عدد الفرق المشاركة في بطولة الأندية العربية الـ42 للكرة الطائرة، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 17 ولغاية 29 شباط (فبراير) المقبل، إلى 10 فرق مع إعلان فريقي الشرطة وقطر القطريين عن مشاركتهما في هذه البطولة، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تعلن عدة فرق عن مشاركتها في الأيام المقبلة، خصوصا وأن باب التسجيل يغلق يوم 7 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وكان نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات قد أعلن أول من أمس وخلال اجتماع اللجنة المنظمة العليا الذي عقد برئاسة مدير عام مدارس التربية الريادية يوسف داود عن مشاركة فرق كاظمة والبرقان من الكويت، والسويحلي والأهلي بنغازي من ليبيا، والنجمة ودار كليب من البحرين. وبني ياس من الإمارات، والسيب من سلطنة عمان، إلى جانب فريقي شباب الحسين وعيرا من الأردن.
إلى ذلك يصل إلى عمان يوم غد الأمين العام للاتحاد العربي فراس الحلواجي، وذلك للإطلاع على الترتيبات الفنية والإدارية التي اتخذها الاتحاد الأردني لاستضافة البطولة، إضافة إلى تفقد الفنادق التي ستنزل بها الفرق المشاركة، ولجنة الاحتكام، والحكام الذين سيتولون إدارة منافسات البطولة، كما سيقوم الحلواجي وفق برنامج الزيارة الذي أعده الاتحاد الأردني، زيادة الملاعب التي ستقام عليها المباريات الرسمية، والملاعب التي ستستقبل تدريبات الفرق، كما سيقوم الأمين العام الحلواجي بتوقيع اتفاقية استضافة فعاليات البطولة مع الاتحاد الأردني يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد الأردني في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

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