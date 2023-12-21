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الوحدات ينهي عقد المدرب جابر والفيصلي يتجه لإنذار حداد

12/21/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - أنهى نادي الوحدات عقد مدرب فريق كرة القدم، العماني رشيد جابر بالتراضي أمس، بعد اجتماع لمجلس الإدارة، والاستغناء عن خدمات المدرب الذي تولى المهمة نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي.
وجاء قرار إبعاد المدرب بعد تردي نتائج فريق الكرة في الآونة الأخيرة، حيث فشل المدرب في تحقيق تطلعات النادي ببلوغ الدور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، باحتلاله المركز الثاني في مجموعته، عندما جمع 10 نقاط فقط في الدور الأول.
ولم ينجح جابر في تقديم نفسه بصورة مثالية مع“الأخضر” خلال المسابقة المحلية، حيث فرط الفريق مؤخرا بنقطتين أمام شباب العقبة في الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب ببطولة الدوري، ما ساهم بتوسيع الفارق لصالح الحسين إربد إلى 5 نقاط.
وعلقت جماهير الوحدات مؤخرا غضبها على المدرب وكيفية إدارته للمباريات، والتي تسببت في فقدان حلم الحصول على لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والتي كانت غير صعبة على“الأخضر” لعدم وجود فرق قوية في منطقتي شرق وغرب القارة.
ومن المتوقع أن تبدأ إدارة النادي التواصل مع أكثر من مدرب محلي، من أجل تولي مهمة المدير الفني الجديد، علما بأن الفريق يخضع للراحة في الفترة الحالية، بسبب توقف الدوري وانخراط عدد من اللاعبين بالمنتخب الوطني، استعدادا لبطولة كأس آسيا الشهر المقبل في قطر.
ووافقت إدارة النادي على قبول الدعوة والمشاركة ببطولة ودية في الإمارات، بمشاركة فرق النصر وخورفكان من الإمارات، والجيش الملكي المغربي، والتي ستقام في منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.
ومن جهة أخرى، علمت“الغد” من مصدر مطلع داخل النادي الفيصلي، عن توجيه الإنذار للاعب فريق الكرة إحسان حداد، بعد أن تصرف بصورة غير لائقة بين شوطي مباراة الفريق أمام شباب الأردن في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين، وتحديدا في غرفة الغيار، ما أدى إلى استبداله مع اللاعب محمد كلوب من قبل المدير الفني أحمد هايل.
واجتمع مجلس الإدارة النادي في وقت متأخر أمس، والذي من المتوقع أن تم به مناقشة مصير اللاعبين الأجانب في الفريق، ومن بينهم التونسي رفيق الكامرجي، وحارس المرمى اللبناني مهدي خليل، والإنجليزي ناثان مافيلا، ومسألة استمرارهم مع الفريق من عدمها خلال مرحلة الإياب.
وعلى صعيد منفصل، أطلق النادي الفيصلي تطبيقه الخاص بالشراكة مع شركة القلاع العالمية القطرية، ضمن سعي مجلس إدارة النادي لتعزيز التشاركية مع مشجعي النادي ومحبيه، علما بأن التطبيق يمر حالية بمرحلة تجريبية.
ويكون تطوير التطبيق على 3 مراحل، حيث تتمثل المرحلة الأولى بإتاحة نبذة تاريخية عن النادي الفيصلي ومواكبة أخباره لهذا الموسم، بالإضافة إلى ملخصات مباريات الفريق في الفترة الحالية، ومعلومات عن لاعبي الفريق الأول.
وفي المرحلة الثانية سيتم إضافة عدة مسابقات، فيما سيتم إتاحة طرق دفع إلكتروني أمام أعضاء الهيئة العامة لتسديد اشتراكاتهم وخدمة التبرع للنادي في المرحلة الثالثة، إضافة إلى طرح متجر إلكتروني خاص بالنادي.

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