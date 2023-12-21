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الرمثا ومعان يعمقان جراح الجليل والأهلي في دوري المحترفين

12/21/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - عمق فريقا الرمثا ومعان جراح فريقي الجليل والأهلي في دوري المحترفين لكرة القدم، حيث فاز الرمثا على جاره بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت امس على ستاد الحسن بإربد، فيما عاد معان بفوز مهم على الليث الأبيض بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ليعزز الرمثا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي الجليل بالمركز 10 برصيد 8 نقاط، وتقدم معان إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة ، فيما وقف الأهلي في المركز 11 برصيد 8 نقاط في ختام الجولة 10 من المنافسات.
ويتوقف الدوري بعد هذه الجولة بسبب مشاركة“النشامى” في نهائيات آسيا التي تقام في قطر الشهر المقبل، ليبقى الحسين إربد في صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، والوحدات بالمركز الثاني برصيد 23 نقطة –من 9 مباريات- الفيصلي الثالث برصيد 20 نقطة -من 9 مباريات-.
الرمثا 1 الجليل 0
فرص المباراة
 - استلم محترف الجليل نبيل خرشاش الكرة على مشارف المنطقة وتوغل وواجه شلبية الذي خلص الكرة على حساب ركنية د.8 .
- نفذ بشار ذيابات كرة ثابتة خادعة لم تجد من يتابعها أمام مرمى الجليل د.20
- استلم حسين الرشدان كرة خارج المنطقة وسددها قوية ارتطمت بالمدافع حسان ومرت بجوار مرمى الربيع د.22.
- نفذ بشار ذيابات كرة ثابتة قوية وقفت بأحضان الربيع د.45+5.
- وضع أبو عاقولة كرة بينية طويلة لم يحسن الهادي سالم التعامل معها أمام المرمى د.68
- اخترق نبيل خرشاش منطقة جزاء الرمثا وسدد كرة قوية د.68.
سيناريو هدف الرمثا
 -مرر عزالدين أبوعاقولة كرة أنيقة إلى بشار ذيابات على مشارف منطقة جزاء الجليل، وحضرها ذيابات لنفسه وسدد كرة قوية سكنت على يمين حارس مرمى الجليل الربيع د.34.
عزالدين ابو عواقلة
رجل المباراة
 -استحق لاعب وسط الرمثا عز الدين عواقلة لقب رجل المباراة، تبعا لنشاطه في منطقة العمليات، ومهارته وقدرته على تمويل زملائه بالكرات النموذجية، وصنع هدف فريقه الوحيد في هذه المباراة.
المباراة في سطور
 النتيجة: الرمثا 1 الجليل 0
-الحكام: محمود السوالمة، حمزة سعادة، سفيان طاهات، وعمر المعاني رابعا.
العقوبات: حسين الرشدان (الرمثا)،
الملعب: ستاد الحسن بإربد.
مثل الفريقين:
-الرمثا: مالك شلبية، عبدالرحمن الدرايسة، خالد أبوعاقولة، أحمد المغربي، المعتصم بالله الزعبي، عامر أبوهضيب، حسين الرشدان (أحمد السلمان)، عزالدين ابوعاقولة (الهادي سالم)، علي عزايزة (مؤمن الساكت)، بشار ذيابات، وهاشم بني خالد(محمد وائل).
-المدير الفني: وسيم البزور.
-الجليل: رأفت الربيع، عمار الحصري، يوسف حسان، لؤي الدردور(محمود مشعل)، محمد النجادات، عدي شديفات (محمود الطالب)، محمد العدوان (أسعد العزام)، نبيل خرشاش، دومي بني دومي (لقمان عزيز) ، عبيدة النمارنة (ياسين طهري)، وصاموئيل.
المدير الفني: محمد العبابنة.
معان 2 الأهلي 0
فرص المباراة
 - سدد لاعب معان وليد عثماني كرة قوية مرت بجوار مرمى الأهلي د.2
- توغل لاعب الأهلي يزن غرابلة من ميمنة معان ووضع كرة مواتية لم تجد من يتابعها المرمى الخالي د.18.
- نفذ أحمد إلياس كرة ثابتة نموذجية ارتقى لها فيفيان علت مرمى رشيد رفيد د.26.
- استلم لاعب معان عبدالملك مفتاحي كرة نموذجية أمام المنطقة المحرمة للأهلي وسددها قوية حولها عز الدين إلى ركنية د.27.
- سدد وليد عثماني كرة قوية تألق حارس مرمى الأهلي ربيع عز الدين في تخليصها د. 38.
- مرر حسين عبيدات كرة ذكية أمام عبدالملك في منطقة جزاء الأهلي وسددها الاخير قوية فوق المرمى د.44.
- راوغ لاعب معان عبدالملك أكثر من لاعب ويتوغل إلا أن المدافع حولها من أمام المرمى إلى ركنية د.56.
-نفذ إباء الرمحي ركنية ارتقى لها أبو رحال فوق مرمى رشيد رفيد د.75.
- وضع حسين اللاعب كرة إلى عبدالملك جعلته بمواجهة عزالدين الذي أنقذ الموقف د.79.
- ارسل يزن الغرابلة ركنية دكها البشير برأسية ردها رشيد رفيد د83.
- نفذ الغرابلة ركنية ارتقى لها ابو رحال ردها رشيد وتابعها المشة قوية خلصها المدافع ايسر صباح من فوهة المرمى د.90+1.
- سدد المشة كرة قوية تألق رشيد رفيد في إبعادها على دفعتين د.90+3.
سيناريو الهدفين
-أخطأ حارس مرمى الأهلي ربيع عزالدين في استقبال الكرة المعادة إليه من مدافعه فيفيان، لتغالطه الكرة وتتابع طريقها إلى الشباك معلنة عن الهدف الأول لفريق معان د.21.
- نفذ لاعب معان حربي أحمد ركنية امام مرمى الأهلي، أبعدها الدفاع لتجد المتربص حسين عبيدات يسددها“عالطاير” ملأت الشباك، معلنا الهدف الثاني لفريق معان د.39.
عبيدات رجل المباراة
 استحق مهاجم معان حسين عبيدات رجل المباراة، حين تميز باختراقاته وكراته الذكية إلى زملائه، وشكلت خطورة على مرمى الأهلي، وسجل هدف التعزيز لفريقه بـحرفنة.
المباراة في سطور
 النتيجة: معان 2 الأهلي 0
الحكام: أدهم مخادمة، أيمن عبيدات، صابرين العبادي وإبراهيم سمارة رابعا.
العقوبات: محمد فال وضرار بن سعد الله (معان)
الملعب: ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
مثل الفريقين:
 -معان: رشيد رفيد، أيسر صباح، محمد فال، عبدالرحمن مرعي، حربي أحمد، مهدي علامة، عون المحارمة، عبدالملك مفتاحي، وليد عثماني (محمد أبوشعيرة)، وضرار بن سعدالله (إبراهيم الرواد) وحسين عبيدات.
المدير الفني: أمجد أبوطعيمة.
الأهلي: ربيع عزالدين، فيفيان، ليث أبورحال، يزن الغرابلة، علي حجبي، أحمد إلياس (سعيدوف)، محمد عزالدين (عون اللوزي)، إباء الرمحي (ماهر الشحري)، بهاء الشملتي (محمد المشة)، خالد الدردور (البشير) وإبراهيم جوابري.
المدير الفني: عماد رشاد.

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