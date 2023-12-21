مخدر الكيتامين الذي مات بسببه بطل مسلسل فريندز.. ماذا نعرف عنه؟



ورغم اعتراف بيري علنا بصراعه الطويل مع تعاطي الكحول والمخدرات، فإن تقرير تشريح الجثة الصادر عن الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس قال إنه ظل سليما منها لمدة 19 شهرا، ولم يُعرف الكثير عن علاقته بالكيتامين.



وكتب مكتب الفحص الطبي أن كمية الكيتامين التي عثر عليها في جسم الممثل بيري كانت عالية للغاية، ويمكن مقارنتها بجرعة مخدر.









ما هو عقار الكيتامين؟



سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على عقار "كيتامين" المخدر، الذي أصبح شائعا جدا كعلاج للاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى، وتطرقت لمدى قانونية تناوله، كالتالي:



- يعرف عقار الكيتامين بأنه مخدر قصير المفعول قابل للحقن، ويمكن أن يكون له تأثيرات هلوسة عند تناول جرعات معينة منه.



- كما يشوّه هذا العقار المخدر تصورات البصر والصوت، ويجعل المستخدمين يشعرون بالانفصال عن الألم والمناطق المحيطة بهم.



- طُوّر الكيتامين كمخدر في الستينيات، وأصبح منذ عام 1970 قانونيا أي يمكن استخدامه لدى كل من البشر والحيوانات.



- لكن استخدام الكيتامين للعلاج النفسي لا يزال غير معتمد وغير منظم، على الرغم من أنه يستخدم بشكل متزايد خارج نطاق التسمية لعلاج الاكتئاب والتفكير في الانتحار والألم المزمن.



- في عام 2019، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على مشتق من الكيتامين يسمى "الإسكيتامين" لعلاج الاكتئاب، يصدر على شكل رذاذ الأنف، نقلا عن موقع العين الإخبارية.



- نادرا ما يكون الكيتامين مميتا، لكن جرعة زائدة منه يمكن أن تسبب فقدان الوعي وبطء التنفس بشكل خطير، وفقا لإدارة مكافحة المخدرات، كما أن الآثار الجانبية مثل ارتفاع ضغط الدم نادرة وتحدث عند تناول جرعات كبيرة جدا.



- حذر الخبراء، نقلا عن تقارير حوادث سلبية، من أن الاستخدام غير الخاضع للرقابة للكيتامين المركب، يزيد من خطر ردود الفعل النفسية الخطيرة والمشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الجهاز التنفسي والمسالك البولية التي يمكن أن تؤدي إلى سلس البول.

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