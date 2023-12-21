داليا البحيري تبعث برسالة قوية لمنتقدي دعمها لغزة



وأشارت البحيري كذلك إلى ضرورة هذا الدعم، سواء عبر المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بمقاطعة المنتجات والماركات التي تدعم الاحتلال عسكرياً، على الرغم من أن طرق الدعم هذه تعتبر شيئاً بسيطاً جداً أمام ما يحتاجه السكان في غزة بشكل فعلي.



كما خاطبت الممثلة المصرية كل من هو ساكت عن الحديث حول هذه القضية المهمة، وأولئك القادرين على إكمال حياتهم بشكل طبيعي، وكأن شيئاً لم يحدث في العالم بسبب الحرب الحالية في غزة.



داليا البحيري ترد على منتقدي دعمها لغزة

وقد كتبت داليا البحيري في منشورها عبر إنستغرام بعض الجمل التي تمثل الحوارات التي أصبحت تدور بين الداعمين لغزة، وغير الداعمين.



وجاء في المنشور حسب ما كتبته: "اتسألت مؤخراً، أحدهم: أنتِ مالك بس ومال غزة؟! أنا: نعم؟! أحدهم: أنتِ اتأذيتي قوي على فكرة، أنا جوة نفسي: قول والمصحف، مالي ومال غزة؟!".



وأكملت البحيري منشورها، الذي أوضحت فيه موقفها الكامل من الأحداث، وقالت: "أقولك أنا بقا مالي ومال غزة، غزة هي آخر فرصة تلحق بها روحك وإنسانيتك، غزة يعني تحس بغيرك ومهموم بقضية إنسانية قبل قضية سياسية بعيد عن أي صراعات".

وأضافت: "غزة يعني أنه مش عادي تشوف شعب لا حول له ولا قوة أعزل، معظمه من النساء والشيوخ والأطفال يباد ويمحى من الوجود على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ولا يتحرك ساكن لأحد!، غزة يعني فيلم رعب على الهواء مباشرة تختار تشوفه أو تقلب القناة أو تغيّر المنصة وتشاهد مسلسل وتقزقز لب وأنت تحت الباطنية متدفي".



وأكملت كلامها بالقول: "غزة يعني أعرف أرد على ربنا سبحانه وتعالى يوم الدين، وأقوله إني عملت يا دوب أضعف الإيمان! وكنت بعمل بوست خايب أو بعمل شير أو بقاطع منتجات البُعدا لعلها المنجية!، ده ردي على سؤال مالي ومال غزة!".



ثم ختمت داليا البحيري منشورها، وقالت: "ربنا هو الرزاق، ربنا وحده ولي نعمتي ونعم بالله العلي العظيم.. طظ في كل حاجة قدام لحظة أبص فيها في المرايا وأقول الحمد لله على نعمة الإحساس والكرامة وعزة النفس!، اللهم ديمها نعمة، قضيتي قضية إنسانية بحتة! ملهاش علاقة بالسياسة! أنا لا بفهم في السياسة ولا بحبها!، عرفتوا مالي ومال غزة؟!".



مواقف داليا البحيري من المقاطعة ودعم غزة

وكانت داليا البحيري قد سخّرت حسابها على إنستغرام، منذ بداية الحرب على غزة، من أجل إعلان دعمها الكامل للفلسطينيين، وكذلك نشر الوعي بالقضية على نطاق واسع.



إذ قامت بنشر فيديو باللغة الإنجليزية، موجّه لجميع نساء العالم، تطلب منهم الحديث عن فلسطين، وفهم تفاصيل القضية، وما يفعله المحتل بالمدنيين، من قتل وتنكيل واحتجاز.



فيما تحدثت عن موقفها من المقاومة في منشور مطوّل، وقالت فيه: "أنا حقيقي سعيدة جداً كل لما أعدي من قدام ستاربكس ولا ماكدونالدز وألاقيهم بينشوا بحس كده بانتصار وفرحانة أوي ببنتي وأصحابها اللي بقوا واعين وفاهمين".

وأضافت: "بكلم كيمي (ابنتها) امبارح كانت مع أصحابها لقيتها بترد عليا وهي بتغني أنا دمي فلسطيني، كيمي اللي بتسمع تايلر سويفت تخيلوا، شكراً غزة".



وقالت كذلك: "واللي زعلان ومتضايق من بوستاتي عن غزة وعن فلسطين في حاجة اسمها take a break عشان ما اعكرش عليك صفو حياتك في اللالا لاند! وممكن كمان تعملي unfriend لطيف برضو! ده تل أبيب ذات نفسها يا مؤمن فيها مظاهرات ضد اللي بيحصل في غزة ! ده غير المظاهرات في كل عواصم العالم ! ده الأمريكان ذات نفسهم مقاطعين ماكدونالدز وستاربكس وشيپسي وپيبسي وغيرهم منتجات تانية كتير اللي هي صناعة امريكي اصلا ! مقاطعين منتجات بلادهم عشان موالية للكيان الصهيوني! عشان ضد الإنسانية!".



ثم ختمت بالقول :"انا هفضل اعمل شير واكتب وادعم منتجات بلدي وافضل أقاطع المنتجات الموالية وأحرر نفسي وضميري...مش طول عمرنا بنقول الحل في تشجيع المنتج المصري ؟!!! أهو جت علي الطبطاب يلا نشجع المنتج المصري اللي حقيقي يقدر ينافس بقوة".



