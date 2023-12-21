محيط الخصر يحدد إصابة النساء بالعقم!



وحلل الباحثون بيانات 3200 امرأة في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاما، سُئلن عن تاريخ خصوبتهن وقدمن معلومات حول صحتهن ومدى ممارستهن للرياضة.



وكشف التحليل أن محيط الخصر مرتبط بالعقم، فكل زيادة بمقدار سنتيمتر واحد، يزيد خطر العقم بنسبة ثلاثة بالمائة.



وانخفضت معدلات العقم لدى النساء اللاتي يبلغ محيط خصرهن 60 سم، بينما كانت النساء اللاتي يبلغ محيط خصرهن 160 سم فما فوق أكثر عرضة للإصابة بالعقم.

ومع ذلك، يبدو أن "الأنشطة الترفيهية المعتدلة" تعكس التأثير لدى النساء اللاتي يزيد محيط خصرهن عن 113.5 سم.



ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فإن النشاط المعتدل سيرفع معدل ضربات القلب ويسرّع التنفس مع التعرق.



وكتب فريق البحث من مستشفى Huizhou Central People في الصين، في مجلة Plos One: "محيط الخصر هو مؤشر إيجابي للعقم عند النساء، بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم".

وقد تزيد النساء اللاتي يحاولن الحمل من فرصهن في الحمل من خلال مراقبة محيط الخصر والمشاركة في الأنشطة الترفيهية المعتدلة"، نقلا عن روسيا اليوم.





كما تشير البيانات إلى أن قياس الخصر الأكبر يمكن أن يزيد أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري.

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